Психолог-педагог Полина Горун рассказала, что делать, если у ребенка СДВГ

Импульсивный, невнимательный, непослушный. Если это про Вашего ребенка, возможно, это признак синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это распространенное явление, которое встречается у 5-10% детей дошкольного и школьного возраста. Взрослым может показаться, что все дело в плохом воспитании, именно из-за него у малыша постоянно происходят конфликты со взрослыми и сверстниками, но на самом деле в таком случае требуется помощь нейропсихолога.

Полина Горун: «СДВ и СДВГ — это сравнительно новые диагнозы для нашей страны, раньше такими проблемами в поведении не занимались, предпочитая решать вопрос строгой дисциплиной. Однако это неверный подход. Детям с СДВГ сложно следовать инструкциям, выполнять задания, запоминать учебный материал. У них проблемы с самоконтролем, из-за этого они могут отставать от сверстников в успеваемости и скорости социализации. Однако такие малыши обычно очень талантливы, и нужно просто помочь им развиваться, проявлять себя и регулировать свои эмоциональные импульсы».

Надо понимать, что проблема не в характере ребёнка (он может быть очень добрым и позитивным), а в особенностях организма. Чтобы диагностировать СДВГ, необходимо обратиться к неврологу и сделать энцефалограмму головного мозга. Далее, основываясь на результатах обследования, можно понять, нужна ли малышу нейрокоррекция. При этом Полина Горун не является сторонником медикаментозного лечения, так как считает, что необходимо обучать мозг справляться самому, особенно на ранних этапах взросления.

Родители должны с пониманием относиться к особенностям своего ребенка, не паниковать. Ничего страшного в данном диагнозе нет, это всего лишь «инструкция к применению», а не приговор. Малышу потребуются занятия по развитию памяти и концентрации, нейрогимнастика, большое количество развивающих игр группового формата. А дома стоит подмечать любые позитивные изменения своего сына или дочки, обязательно хвалить за выполнение любого задания, интересоваться его делами, хобби, обсуждать темы, которые его волнуют. Такие дети, как правило, очень чувствительны, поэтому им необходима поддержка и одобрение родителей. Не стоит бояться, что Вы переборщите с похвалой, этого точно не произойдет.

Большинство родителей хотят поскорее избавиться от СДВГ, обвиняют ребенка в неприятностях в школе. Но именно от них зависит, когда ситуация сможет улучшиться. Педагогам действительно сложно найти индивидуальный подход к каждому, потому что в классе много учащихся одновременно, а вот мама с папой должны быть максимально внимательны к своему чаду. При этом надо понимать, что СДВГ — это синдром, который сопутствует человеку всю жизнь. Задача родителей и нейропсихолога — не изменить ребенка, а помочь ему адаптироваться в обществе, адекватно проявлять свои желания, эмоции, раскрывать таланты и принимать себя. При этом откаты все равно могут иногда случаться. Чтобы предотвратить это, стоит заниматься с нейропсихологом не 1 месяц в год, а ходить на коррекцию 2 раза в год по 2-3 месяца несколько раз в неделю.

Полина Горун: «Симптомы СДВГ мешают ребёнку полноценно развиваться, поэтому необходимо заняться вопросом как можно раньше. Лучший возраст для нейрокоррекции — это 4-5 лет, когда еще есть время подготовиться к школьным нагрузкам и режиму. Если же диагноз выявлен позже, то необходимо подойти к вопросу еще более серьезно, чтобы Ваш сын или дочка не страдали от плохих оценок, насмешек в школе и потери веры в себя. И самое главное — окружите ребенка любовью, покажите, что Вы его понимаете и принимаете и обязательно обратитесь к специалисту».