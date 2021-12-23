Психолог Юлия Никас: Топ-5 признаков того, что вы с партнером хотите разных вещей

Общество
23 декабря 2021

Иногда в отношениях мы слишком сосредотачиваемся на поверхностных вещах — на том, что у нас есть общего с нашими партнерами, например, на одинаковых увлечениях и интересах. Это может быть важно, однако это не самое главное.

Встретив, по вашему мнению, своего идеального партнера, вы замечаете сходство во вкусах и мнениях, но это не значит, что вы совместимы и на самом деле идеальная пара. Специально для нашего сайта психолог Юлия Никас назвала основные признаки, по которым пары могут не совпадать.

Вы любите сладкое, а партнер — соленое, или вы любите экшен, а партнер — исторический сериал, или партнер любит поспать, и вы рано встаете и бегаете 10 км. Обречена ли такая пара на расставание? Абсолютно во всех парах возникают проблемы и трудности, но какие из них настолько серьезные, что невозможно найти решение и пара расстается? Рассмотрим 5 признаков, по которым пары могут не совпадать и хотеть разных вещей.

  1. Разные взгляды на будущее, ценности и цели

Например, вы хотите замуж, белое платье, кольца, а ваш партнер довольствуется встречами по выходным. Или он любит тусить по клубам и выпивать, а вы предпочитаете отдых на природе и за здоровый образ жизни. Можно долго не признавать разность целей и думать: «он изменится, еще годик посмотрю», но есть вероятность, что это вы будете находится в постоянном ожидании. Другой вариант — если вас двоих устраивает, что вы разные, и никто не хочет никого менять, тогда всё порядке.

  1. Разное либидо

Если для занятия сексом вы чувствуете, что вам необходим настрой и прелюдия, а партнер переходит к действиям сразу, с напором, то ваша совместимость под вопросом. А если у партнера частенько возникают причины, чтобы не заниматься сексом, а вы любите, то это явный признак, который ведет к разрыву.

  1. Юмор в отношениях

Чувство юмора у обоих партнеров — необходимое условие в отношениях. Возникшие трудности и неожиданные препятствия в жизни можно преодолеть, только имея рядом человека, который поддержит, найдет нужные слова и переведет сложную ситуацию в легкую с помощью своего чувства юмора. Неприятие и непонимание шуток или невозможность воспринимать такое отношение к событиям приведут к неудобным и неловким для обоих ситуациям и к неизбежному отдалению.

  1. Разное отношение к деньгам

Согласие в вопросах трат денег нужно получить в самом начале отношений. Не наделяйте партнера теми качествами, которые заложены в вас самих. Если вы не выясните в начале отношений, как ваш партнер относится к трате и накоплению денег, то вас может постичь разочарование, когда вы столкнетесь с неприятием со стороны партнера ваших трат семейного бюджета.

  1. Разный ритм жизни

Несовпадение ритмов может внести коррективы в ваши отношения. Если вы, например, привыкли к размеренному образу жизни, а ваш партнер любит движение и насыщенную событиями жизнь, то это в итоге приведет к разрыву, хотя иногда даже полезно сменить ритм жизни и попробовать что-то новое вместе со своим новым партнером.

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