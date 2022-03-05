Психологи ответили на 100 вопросов московских школьников

Общество
5 марта 2022

В рамках серии видеоподкастов «5 вопросов психологу» специалисты Городского психолого-педагогического центра ответили на 100 самых актуальных вопросов учащихся столичных школ. Наиболее популярные из них были связаны с выстраиванием взаимоотношений со сверстниками, самоопределением и способами повышения уверенности ребят в своих силах.

«В большинстве жизненных ситуациях взрослый человек знает, как поступить: он может конструктивно справляться с трудностями, находить способы решения проблем и ресурсы, которые позволяют делать это эффективно. У подростков жизненного опыта еще немного. Научить школьников обращаться за помощью, когда появляется ощущение, что самостоятельно не справиться, сформировать доверие к педагогу, вместе с которым будет найдено решение любой жизненной задачи, – цель проекта «5 вопросов психологу», – рассказала старший методист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Юлия Есауленко.

В каждом видеоподкасте на вопросы ребят отвечали сразу несколько психологов, в доступной форме рассказывая о наиболее эффективных способах решения тех или иных жизненных проблем. Видеоролики с ответами размещены на сайте Городского психолого-педагогического центра, где также можно задать специалистам свой вопрос.   

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