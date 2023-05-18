Психологи помогут столичным школьникам сдать ЕГЭ

Учащихся московских школ приглашают посетить лекции психологов. Целью данной акции является помощь одиннадцатиклассникам в снижении стресса, связанного со сдачей Единого государственного экзамена, сообщают Аргументы.ру.

Ребята смогут прослушать ряд лекций специалистов-психологов, которые окажут им помощь в успешной сдаче вступительных экзаменов.

По информации вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ЕГЭ предстоит сдавать 68 тысячам московских одиннадцатиклассников. В нынешнем году ребятам при подготовке стали доступны многочисленные новые возможности, однако помимо самих знаний на экзамене важны и другие факторы успеха. С учётом этого и была организована уникальная программа психологической поддержки выпускников столичных школ перед сдачей ЕГЭ. Курс лекций поможет им правильно настроиться на весь предстоящий непростой период, снять стресс, снизить тревожность и как можно увереннее, без излишних волнений сдать экзамены.

Данный проект был инициирован самими школьниками.

Лекции проводятся на бесплатной основе.