Пул ViaBTC продолжает возглавлять мировые рейтинги по показателю хешрейта

Хешрейт BTC недавно достиг нового максимума. Предыдущий рекорд 248,11 EH/s был превышен в этом месяце, когда хешрейт достиг 254,77 EH/s.

Несмотря на вялые рыночные условия в 2022 году, интерес к майнингу не ослабевает. Кроме того, по мере того как все больше людей присоединяются к майнинговому сообществу, хешрейт BTC продолжает расти, а вместе с ним заметно возросла и сложность. Индивидуальные майнеры с низким хешрейтом становятся менее конкурентоспособными, однако появление майнинговых пулов принесло им надежду, а также коренным образом изменило традиционные модели майнинга.

Среди множества возникших пулов сильное впечатление на майнеров произвел пул ViaBTC. В 2021 году некоторые страны ограничили майнинг BTC, в результате чего многие пулы прекратили свое существование. Однако строгое регулирование не навредило хешрейту BTC пула ViaBTC. Вместо этого пул ViaBTC вот уже некоторое время занимает 1-е место благодаря глобально распределенной бизнес-модели и признанию со стороны майнеров по всему миру.

Пул ViaBTC был создан в 2016 году и сумел выжить и добиться самых высоких по миру показателей хешрейта благодаря следующим факторам:

I. Cильная команда

Для создания стабильной среды майнинга команда ViaBTC развернула узлы по всему миру, чтобы распределять майнеров по ближайшим узлам, что минимизирует задержки и обеспечивает устойчивость майнинговой сети. На сегодняшний день ViaBTC остается пулом с самой низкой в отрасли долей блоков-орфанов, что свидетельствует о силе ее команды.

Более 60% сотрудников ViaBTC работают в отделах по разработке продуктов и исследованиям и разработкам. Ведущие представители этих отделов являются опытными разработчиками всемирно известных интернет-компаний. Команда, возглавляемая основателем ViaBTC Xайпо Яном (Haipo Yang), продолжает обновлять и совершенствовать свой пул. Поддерживая надежность и стабильность пула, отдел исследований и разработок представил более универсальные продукты и функции, а также разработал полный набор совместимых инструментов.

II. Новаторство

Для устранения существующих недостатков майнинга пул ViaBTC внедрил множество инновационных продуктов. Например, этот пул изобрел PPS+, первую в своем роде систему оплаты, и создал ускоритель транзакций (Transaction Accelerator), который также является уникальным продуктом. Кроме того, это первый пул, поддерживающий функционал «Конвертировать сейчас». Эти продукты не только повысили доходы от майнинга, но и решили проблему перегрузки сети в экстремальных рыночных условиях. При этом почасовая система выплат доходов от майнинга эффективно устраняет риски, возникающие в связи с колебаниями цен.

III. Сложившаяся блокчейн-экосистема

ViaBTC стремится к созданию всеобъемлющей блокчейн-экосистемы, объединяющей в себе продукты, инструменты и инвестиции. Помимо пула, ViaBTC теперь также может похвастаться четырьмя другими ключевыми бизнес-сегментами, включая биржу CoinEx Exchange, кошелек ViaWallet, сеть CoinEx Smart Chain (CSC) и инвестиционный бренд ViaBTC Capital, что делает ее одной из самых сложившихся блокчейн-экосистем в мире.

Опираясь на свою прочную экосистему, компания ViaBTC упростила трудоемкий процесс, начиная от майнинга криптовалют и заканчивая транзакциями и оборотом. При выводе криптоактивов из пула ViaBTC на биржу CoinEx Exchange майнеры не платят какие-либо комиссии, при этом вывод средств осуществляется в режиме реального времени. В дополнение к этому, встроенный в кошелек ViaWallet сервис стейкинга обеспечивает майнеров всевозможными способами сохранения стоимости своих активов в условиях продолжающегося «медвежьего» рынка.

Благодаря этим преимуществам пул ViaBTC выгодно выделяется на фоне конкурентов в качестве одного из наиболее популярных пулов среди майнеров в условиях интенсивной конкуренции.