Путь Гуйчжоу к титулу «Музей мостов»

«Премия за инфраструктуру» присуждается проекту Пинтанского моста в Гуйчжоу», – заявил организатор церемонии вручения награды Outstanding Structure Award 2022 («Награда за выдающуюся конструкцию–2022»), проведенной Международной ассоциацией мостов и конструкций (IABSE, International Association for Bridge and Structural Engineering). В этот момент Ян Цзянь, главный инженер компании Guizhou Transportation Planning Survey & Design Academy Co, Ltd., не мог сдержать восторг и радость на сцене.

К слову, мост в Гуйчжоу уже не в первый раз получает престижную международную награду. Более того, он был отмечен целой серией международных наград за строительство мостов, включая Медаль Густава Линденталя, известную как «Нобелевская премия» в области инженерного дела. Поскольку мосты Гуйчжоу часто завоевывали награды на международной арене, судьи из Международной конвенци вещания (IBC, International Broadcasting Convention) даже воскликнули в ходе оценки: «А вот и снова наш мост из Гуйчжоу. Не успел появиться, а уже готов забрать все награды».

Удивительно то, что этот постоянный победитель раньше отставал от других стран в области строительства мостов. Трудности в транспортной отрасли уже давно являются больным местом, ограничивающим процесс развития Гуйчжоу. Провинция Гуйчжоу, которая является географическим центром юго-западной части Китая, не в полной мере раскрывает свой потенциал из-за горного ландшафта и недостаточного количества средств для обслуживания транспорта, в результате чего местное население испытывает существенные трудности. Несколько десятилетий назад в провинции Гуйчжоу начали изучать строительство мостов и приложили максимум усилий, чтобы приобрести опыт в перспективных проектах строительства мостов в таких зарубежных странах как Япония и Германия. Однако из-за особой карстовой формы рельефа, а также того, что более 90% площади провинции покрыты горами и холмами, Гуйчжоу мало чему могла научиться у своих предшественников.

«Самое раннее из того, что я помню из своего детства, это то, что мой отец всегда был редким гостем в нашем доме. Моя мама сказала, что он помогает людям строить мосты и дороги в местах с плохим транспортным сообщением. Я обрел необъяснимую любовь к мостам, когда был еще совсем маленьким, и я знал о строительстве мостов намного больше, чем мои ровесники. Любовь к мостам укоренилась в моем сердце, я выбрал специальность «мостостроение», и все мои мечты были связаны с мостами», – заявил Лю Хао, инженер-проектировщик моста через каньон Хуаджианг и сотрудник компании Guizhou Bridge Construction Group.

В настоящее время в провинции Гуйчжоу построено около 30 000 мостов. Часть из них находится на определенных этапах строительства. Также в настоящее время осуществляется возведение более 2 000 мостов на скоростных автомагистралях. В Гуйчжоу есть подвесные мосты, вантовые мосты, арочные мосты и балочные мосты, то есть практически все типы мостов, существующие в мире. В провинции Гуйчжоу, известной как «Музей мостов», находятся пять крупнейших в мире супермостов, проходящих через горы и долины.

В то же время в проектную и технологическую часть строительства мостов была включена концепция охраны окружающей среды, что стало еще одним важным фактором для признания провинции Гуйчжоу международным сообществом. В качестве примера команда под руководством г-на Ян Цзянь из компании Huayudong Bridge предложила решение в виде «демонтажа после строительства», которое не только предотвратило загрязнение окружающей среды и экологический ущерб, причиненный взрывом, но и позволило осуществить возвращение в эксплуатацию старого моста. Таким образом, этот мост стал первым автомобильным мостом в форме «баскетбольной корзины» в Гуйчжоу.

Кроме того, в настоящее время провинция Гуйчжоу представляет свои варианты конструкции и технологических решений в области строительства мостов своим отечественным и зарубежным коллегам. Например, в провинции Гуйчжоу завершен проект, охватывающий р. Хуанхэ в провинции Хэнань, и планируется строительство крупных объектов в Монголии и Грузии.

Как сказал г-н Ян Цзянь: «Каждый раз, когда я вижу наши мосты, я испытываю такой восторг, как будто вижу собственного ребенка». Теперь мост в Гуйчжоу становится настоящим эталоном в области строительства мостов, обеспечивая прочную поддержку роли провинции Гуйчжоу как незаменимого транспортного узла в юго-западном регионе Китая. Это также позволяет Гуйчжоу выйти на мировой уровень в рамках инициативы Belt and Road Initiative («Один пояс – один путь»), благодаря чему продвигается концепция защиты окружающей среды в новой эпохе, а также идея «строительство дорог — это первый шаг к процветанию».