Путин приветствовал участников XIV Международного фестиваля искусств в Сочи

В четверг, 18 февраля, в Сочи открылся XIV международный фестиваль искусств Юрия Башмета. В программе главного культурного события этого зимнего сезона – спектакль, поставленный по мотивам произведения выдающегося французского поэта и писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Не покидай свою планету».

Президент РФ Владимир Путин тепло приветствовал участников сочинского фестиваля. Глава государства отметил особую душевную атмосферу форума, который более десяти лет объединяет на своей площадке выдающихся деятелей культуры из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Президент выразил уверенность, что в этом году, как и в предыдущие сезоны, событие пройдет на высшем уровне и подарит отличное настроение гостям и участникам.

«Из года в год этот фестиваль насыщает культурную жизнь России отличными событиями и впечатлениями. Участие в этом мероприятии стало традиционным не только для одаренных российских исполнителей, но и для зарубежных талантов – популярных, известных в мире творческих команд», – говорится в приветственной телеграмме главы государства, которая была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Ежегодно я с великим нетерпением жду начала этого фестиваля, когда с друзьями мы поедем в прекрасный город Сочи и окунемся в стопроцентно творческую атмосферу. Даже если залы и будут загружены не полностью (из-за вспышки Covid-19 и ограничений Роспотребнадзора, прим.), это не испортит нам праздника. Надеюсь, и для зрителей, и для участников феста каждый наш творческий вечер станет откровением и открытием», – сказал Юрий Башмет, арт-директор фестиваля.

Напомним, международный фестиваль искусств в Сочи впервые открылся в 2008 году. В текущем сезоне он завершится 28 февраля.