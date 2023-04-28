Пять советов юриста по защите в случае преследования за экономическое преступление

Проблема защиты предпринимателей и должностных лиц компаний при их обвинении в совершении экономических преступлений стоит в России достаточно остро. На важность данной проблемы обращали внимание и уполномоченный по правам предпринимателей РФ, и представители высшей государственной власти. Тем более, что часто преследование по обвинению в совершении экономического преступления носит незаконный характер и инспирировано конкурентами, рейдерами или коррумпированными чиновниками. Если все же предпринимателя начали преследовать по обвинению в совершении экономического преступления, то можно дать ему несколько советов.

Первое – необходимо сразу же пригласить адвоката. Как только вам стало известно, что в отношении вас возбуждено уголовное дело или даже вас пока оставляют в статусе свидетеля, необходимо обратиться за помощью к квалифицированному адвокату. Это позволит избежать многочисленных неприятностей, связанных с отсутствием опыта поведения в подобных ситуациях и знания законодательства. Помощь адвоката не позволит следственным органам квалифицировать преступление как более тяжкое, добиться щадящей меры пресечения на период следствия, а то и вообще прекратить уголовное дело. Чем раньше будет приглашен адвокат, тем больше времени и возможностей для маневра будет у подозреваемого.

Естественно, что при выборе адвоката стоит отдавать предпочтение именно тем специалистам, которые имеют опыт работы именно по делам об экономических преступлениях, и опыт успешный, то есть в «портфолио» есть реально прекращенные уголовные дела, измененные меры пресечения, снижение наказания и так далее.

Второй совет – грамотное выстраивание стратегии защиты, которой подозреваемый или обвиняемый должен заниматься и сам, вместе с адвокатом. Необходимо учесть все существующие возможности для прекращения уголовного дела, а при невозможности прекращения уголовного дела – для избрания гуманной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, и для снижения наказания. Поэтому столь важно раскрыть адвокату всю истинную картину произошедшего, чтобы в его работе не возникало «подводных камней», которые затем могут помешать улучшить судьбу обвиняемого. Адвокатскую работу можно сравнить с практикой врача, и требуется абсолютное доверие адвокату, чтобы он мог учесть все нюансы положения обвиняемого. Адвокатская тайна (как и врачебная) защищена законом, и за ее нарушение адвокат может быть лишен своего статуса.

Третий совет – если вы задержаны по обвинению в совершении экономического преступления и вас поместили или собираются поместить под стражу, надо делать упор на то, что эти действия являются незаконными. За совершение преступлений экономического характера в России, по общему правилу, не допускается заключения под стражу. На это надо делать упор. Однако в некоторых случаях предпринимателей, обвиняемых в совершении экономических преступлений, пытаются обвинить еще и в общеуголовных преступлениях, например, по ст. 210 УК РФ о создании преступного сообщества, или по широко применимой ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В этом случае адвокату и обвиняемому стоит сделать упор на исключение данных статей, найдя доказательства того, что преступное сообщество не создавалось. Например, называть «преступным сообществом» руководителя и его заместителей вряд ли возможно в принципе, хотя следственные органы часто этим спекулируют.

Четвертый совет – взять курс на возмещение причиненного в результате экономического преступления ущерба. Поскольку все экономические преступления связаны с финансовым ущербом потерпевшим, в том числе и государству, то возмещение этого ущерба является основанием не только для снижения наказания, но и для прекращения уголовного дела в принципе. Например, по налоговым преступлениям уголовное дело прекращается сразу же (либо не возбуждается вовсе), если обвиняемый уплатил налоговую недоимку, пени и штрафы. Поэтому необходимо изыскать средства и компенсировать причиненный ущерб, что позволит в ряде случаев не просто смягчить наказание, а избежать уголовной ответственности в принципе. Иногда взять кредит или продать недвижимость – куда лучший вариант, чем столкнуться с уголовным преследованием, даже в случае приговора в виде штрафа, а не лишения свободы.

Пятый совет можно назвать скорее профилактическим. Чтобы избежать обвинения в совершении экономического преступления, необходимо уделить особое внимание экономической безопасности вашего предприятия. Проще заранее исключить такие явления как «черная» или «серая» бухгалтерия, уклонение от уплаты налогов и сборов, махинации при проведении закупок или сделок. В этом случае, даже если в отношении вас возникнут подозрения, будет гораздо проще доказать отсутствие вашей вины.

Заниматься экономической безопасностью компании гораздо проще, пригласив для этого специалиста – юриста, имеющего опыт аналогичной деятельности и хорошо разбирающегося в вопросах защиты прав предпринимателей.

Эдуард Бурушко, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Инконсалт», член Ассоциации юристов России.