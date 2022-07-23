Пятая CIIE: высокая оценка со стороны деловой элиты, поддержка зарубежных компаний

Мир
23 июля 2022

Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE), являющаяся одной из основных платформ для международных закупок, стимулирования инвестиций, культурного обмена и открытого сотрудничества, успешно проводилась четыре года подряд. По мнению многих, она способствует экономической глобализации и развитию многосторонней торговой системы, а также является одним из ключевых факторов построения открытой мировой экономики и сообщества с общим будущим для всего человечества.

С момента своего открытия в 2018 году CIIE демонстрирует рост масштабов и влияния. Ее выставочные площади увеличилась с 270 000 квадратных метров в 2018 году до 366 000 квадратных метров в 2021 году. Экспоненты на прошедших четырех выставках CIIE представили более 1500 новых продуктов, технологий и услуг и заключили предварительные сделки на сумму свыше 270 млрд долларов США.

По мере того как CIIE вступает в пятый год своей деятельности, международные экспоненты продолжают выражать надежду на участие в пятой торговой выставке в ноябре этого года.

На недавно состоявшейся онлайн-церемонии более 30 крупных компаний и учреждений подписали соглашения о посещении пятой выставки CIIE, продемонстрировав свой оптимизм относительно китайского рынка.

Генеральный секретарь LVMH Марк-Антуан Жаме (Marc-Antoine Jamet), присутствовавший на церемонии, охарактеризовал Китай как динамичный, огромный и растущий рынок и основной источник вдохновения для группы. Он добавил, что проведение CIIE запланировано на фоне пандемии COVID-19, что демонстрирует уверенность Китая и его блестящие экономические перспективы.

Среди подписавших соглашения предприятий были не только компании с давними связями с Китаем и CIIE, такие как LVMH, Bristol-Myers Squibb и Marubeni, но и новые компании, такие как Gilead Science, Rio Tinto и BHP Billiton.

На данный момент было зарезервировано более 80% запланированных выставочных площадей, и в выставке примут участие более 260 компаний и лидеров отрасли из списка Fortune Global 500.

Многие страны подтвердили, что на выставке будут их стенды, а на международном экономическом форуме Hongqiao, являющемся важной частью выставки, будут опубликованы новый доклад о мировой открытости и индекс мировой открытости.

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