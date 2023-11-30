Pylontech и BloombergNEF опубликовали доклад о глобальном рынке бытовых накопителей энергии

Общество
30 ноября 2023

Pylontech и BloombergNEF (BNEF) достигли значительного успеха в развитии отрасли накопителей энергии, представив 27 ноября на саммите в Шанхае совместный аналитический доклад «Масштабирование рынка бытовых накопителей энергии». Эта совместная работа подчеркивает тесное сотрудничество двух организаций и свидетельствует об их общей приверженности развитию энергетического сектора и участию в глобальных инициативах перехода на использование альтернативных источников энергии.

Siranna, NEOM’s exclusive tourism escape (PRNewsfoto/NEOM Corporate)

Последние несколько лет наблюдался резкий рост отрасли бытовых накопителей энергии. Однако остаются требующие поиска ответов вопросы о выборе продуктов, цепочке создания ценности данной отрасли и политиках и бизнес-моделях, которые позволят владельцам бытовых аккумуляторных батарей извлекать выгоду из обеспечиваемой ими гибкости сети. В этом докладе подробно рассматриваются данные вопросы и приводится глубокий анализ текущего состояния рынка бытовых систем с соответствующими выводами, а также прогнозируется будущее развитие.

В докладе приводится всесторонний анализ ценности бытовых накопителей энергии в различных измерениях. Кроме того, обеспечивая экономическую выгоду пользователям и позволяя им автономно управлять энергией, бытовые накопители энергии, как неотъемлемая часть распределенной энергосистемы, могут служить важнейшим элементом энергосистемы. Это указывает на то, что обществу следует исследовать более эффективные методы доставки энергии, что в конечном итоге позволит сформировать гибкую, стабильную и надежную новую энергосеть.

В докладе подчеркивается важность глобального сотрудничества в рамках отраслевой цепочки создания ценности. Некоторые китайские компании смогли обеспечить себе долгосрочные технологические и производственные конкурентные преимущества в плане элементов аккумуляторных батарей, аккумуляторных модулей, систем управления аккумуляторами (BMS) и т. д. В свою очередь, некоторые местные иностранные компании обладают бóльшими возможностями развертывания, что позволяет им предлагать услуги по объединению источников энергии и торговле энергией. Сотрудничество компаний этих двух типов может привести к возникновению взаимообусловленных преимуществ и сделать ценность бытовых накопителей энергии максимальной.

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