Всемирно известный производитель светодиодных дисплеев Qiangli Jucai появился на экране Nasdaq на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Компания Qiangli Jucai отправила миру яркий лозунг: «Для светодиодных больших экранов ищите Qiangli Jucai», подчеркнув «лидерство в глобальных продажах». Таким образом, она отдал дань уважения миру, распространила инновационную мощь китайских светодиодных дисплеев и передала прекрасное видение «создания великой компании мирового класса».

Согласно отчету «Анализ отгрузки светодиодных экранов — Китай», подготовленному всемирно известным научно-исследовательским институтом Omdia, в 2022 и 2023 годах торговая область Qiangli Jucai заняла первое место в мировой индустрии светодиодных дисплеев. Она предоставляет клиентам более качественную продукцию с производственной мощностью почти 2,46 миллиона квадратных метров/год.

В 2024 году компания Qiangli Jucai запустила новое поколение стандартной 27,5-дюймовой серии DW, которое использует стандартный дизайн размера 16:9 и может обеспечивать отображение «точка-точка» и идеально воспроизводить изображения 2K, 4K и 8K.

Компания Qiangli Jucai, основанная в 2004 году, является высокотехнологичным предприятием, занимающимся исследованиями и разработками, производством, продажей и обслуживанием светодиодных дисплеев. Она имеет более 50 точек обслуживания по всему миру, предоставляя профессиональные услуги более чем 130 странам и регионам; в то же время она имеет сертифицированную лабораторию CNAS на национальном уровне и охват автоматизации на 98%. Она предоставляет визуальные интеллектуальные дисплейные терминалы для пользователей в сфере государственных общественных услуг, коммерческих пользователей и домашних пользователей по всему миру.