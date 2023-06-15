Qn-SOLAR представляет свою ключевую продукцию на выставке Intersolar 2023 Europe

Qn-SOLAR, восходящая звезда китайской фотоэлектрической промышленности, намерена произвести фурор на рынках за пределами Китая и представить международной аудитории свою основную линейку продукции на проходящей в Международном конгресс-центре Мюнхена с 14 по 16 июня выставке Intersolar Europe 2023, вы найдете их там на стенде C4.110. Intersolar является ведущей в мире выставкой солнечной энергетики и занимающихся ею компаний, мероприятия которой проходят на четырех континентах и предлагают коллегам по отрасли платформу для обсуждения новейших разработок и тенденций, изучения последних инноваций и встречи с потенциальными новыми клиентами.

«Мы очень рады возможности принять участие в Intersolar, поскольку это открывает для нас значительные возможности для выхода на глобальные рынки. С момента выхода на рынки за пределами Китая в 2022 году компания Qn-SOLAR уже приняла участие в трех крупных выставках в Европе в этом году, в результате чего ее общий объем заказов превысил 100 МВт. На этой выставке мы с гордостью представляем нашу ключевую продукцию, в том числе элемент N-типа TOPCon 182 мм 16BB, модули QNN182-HS585-72 и QNM182-HS550-54, пользующиеся большим спросом в связи с растущей популярностью технологии TOPCon. Благодаря нашим собственным мощностям по производству элементов и модулей TOPCon модули TOPCon в настоящее время составляют 45% наших общих производственных мощностей. В перспективе мы планируем расширить нашу деятельность на производство кремниевых материалов и пластин, а также преобразователей и систем накопления энергии для создания более комплексных решений для накопления фотоэлектрической энергии и повышения рентабельности», — заявил председатель правления компании Qn-SOLAR Стивен Цай (Stephen Cai).

Кроме того, на своих заводах по производству солнечных элементов и модулей компания Qn-SOLAR использует новейшие производственные линии и технологии, что обеспечивает повышение выхода продукции, высокое качество представленной на выставке продукции, повышение эффективности и снижение затрат.

Qn-SOLAR — профессиональный и полностью интегрированный производитель фотоэлектрических элементов с более чем 15-летним опытом работы по проектам EPC. Наше стремление предоставлять клиентам комплексные и ориентированные на создание дополнительной решения сочетается с нашей неизменной приверженностью строгому контролю качества продукции и совершенствованию методов управления, обеспечивающих рентабельность. С расширением присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Северной Америке и Южной Америке бизнес-ландшафт компании Qn-SOLAR уже включает полную цепочку поставок фотоэлектрических систем. К 2023 году наши мощности для производства фотоэлектрических элементов и модулей достигнут 69 ГВт и 39 ГВт соответственно, что укрепит наши позиции в качестве ведущей компании отрасли.