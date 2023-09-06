QSAN выпускает корпоративные унифицированные хранилища XCubeNXT 8100 & 5100

Компания QSAN Technology, Inc., мировой лидер в области корпоративных решений для хранения данных, выпустила новые высокопроизводительные унифицированные хранилища серии XCubeNXT 8100 & 5100 нового поколения с компактной архитектурой для смешанных и корпоративных рабочих нагрузок. Новейшая серия XCubeNXT поддерживает многочисленные протоколы и имеет лучшую в отрасли кроссплатформенную репликацию на всех платформах QSAN, изменяя отраслевые стандарты и открывая новую эру оптимизированного управления хранилищами. На эти новые продукты распространяется 5-летняя ограниченная гарантия, обеспечивающая проверенную надежность корпоративного уровня.

Универсальная поддержка для требовательных сред

Хранилище XCubeNXT предлагает поддержку блоков и файлов, а также услуги резервного копирования данных и аварийного восстановления. Оно обладает широкими возможностями масштабирования, что делает его пригодным для использования в современных корпоративных приложениях, таких как контейнеризация, виртуализация, совместное использование файлов, резервное копирование, мультимедийные среды и видеонаблюдение.

Современная простота благодаря системе QSM

Система QSAN Storage Management (QSM) обеспечивает беспрецедентную простоту использования, сокращая время обучения и упрощая техническое обслуживание. Интуитивно понятный графический интерфейс обеспечивает быструю настройку и доступ к данным в течение пяти минут после установки. Благодаря поддержке нескольких протоколов и кроссплатформенной репликации QSAN, QSM оптимизирует управление и способствует бесшовной интеграции.

Надежность работы с данными

Высокая доступность 99,9999% без единой точки отказа. Технология Cache-to-flash для защиты кэш-данных при отключении электроэнергии и бесперебойное обновление прошивки обеспечивают непрерывное обслуживание данных с нулевым временем простоя.

Адаптивная масштабируемость

Хранилище XCubeNXT, оснащенное двумя контроллерами со встроенными 4 портами 10 GbE (SFP+) и максимальным числом 26 хост-портов, обеспечивает прямое подключение к нескольким хостам. Оно масштабируется до 16,7 ПБ и использует функцию Wake-on-SAS для дистанционного управления электропитанием в модулях расширения XCubeDAS, что повышает энергоэффективность.

Расширенная 5-летняя гарантия

Хранилища XN8100 и XN5100 знаменуют собой поворотный момент. С их помощью можно решать разнообразные задачи, будь то повседневные рабочие нагрузки или высокие требования к производительности. Рационализация управления и устранение разрозненных данных знаменует собой шаг вперед в оптимизации использования данных. Мы специально расширили 5-летнюю ограниченную гарантию на продукт, чтобы выразить благодарность клиентам QSAN», — заявил Стивен Ли (Steven Lin), вице-президент по международным продажам и маркетингу компании QSAN.