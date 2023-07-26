«Р7-Офис» помогает ИП составить книгу учёта доходов и расходов в редакторе таблиц

Стало известно, как составить книгу учёта доходов и расходов в редакторе таблиц «Р7-Офис».

Индивидуальные предприниматели ведут книгу учёта доходов и расходов — КУДиР. Этот документ необходим, так как поможет подтвердить поступления и траты денег в течение года, если у ФНС появятся к предпринимателю вопросы при проверке. Вот так выглядит шаблон книги учёта доходов и расходов в «Р7-Офис», который можно скачать по ссылке.

«Р7-Офис» — лидирующая в России офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места, подходит для задач любого типа от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входит 13 приложений, включая редакторы текстов, таблиц, презентаций, видеоконференций, облачное хранилище «Р7-Диск», программное обеспечение для создания диаграмм, схем и графических изображений «Р7-Графика» и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн. Продукт является неоднократным победителем отраслевых премий Cnews Awards, Tadviser IT Prize, ЦИПР, Приоритет 2.0, Global CIO.