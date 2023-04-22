Р7-Офис предлагает воспользоваться шаблоном для расчета месячного бюджета компании

Стало известно, как рассчитать месячный бюджет компании вместе с шаблоном в «Р7-Офис».

Правильно вести месячный бюджет и вычислить доходы и расходы компании можно с помощью шаблона месячного бюджета, выполненного в «Р7-Офис». Пример шаблона можно при желании скачать из облачного редактора таблиц.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.