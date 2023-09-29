«Р7-Офис» сообщает, как составить шаблон бессрочного трудового договора

Стало известно, как составить шаблон бессрочного трудового договора в «Р7-Офис».

Трудовой договор без ограничения по длительности — наиболее распространённый вариант. Его применяют при приёме работников в штат на постоянную занятость. Главная особенность — в нём прописана дата начала работы, но нет даты завершения. Договор действителен бессрочно, до расторжения по инициативе одной из сторон либо по взаимному соглашению. Например, вот так выглядит шаблон бессрочного трудового договора, который можно скачать по ссылке.

Согласно ст.57 ФЗ №197 ТК РФ, в бессрочном трудовом договоре должны быть указаны: место заключения и дата; идентификация сторон (наименование организации, ФИО работника и представителя работодателя); данные паспортов сторон (плюс для представителя организации — сведения из документа, являющегося основанием представления); ИНН для работодателя (кроме физлиц, не являющихся ИП); место работы с указанием точного местонахождения; трудовые обязанности (согласно должности); дата начала исполнения обязанностей; условия труда; порядок оплаты труда; режим труда и отдыха; гарантии и компенсации.

Однако если какие-либо пункты упущены, то это не делает договор недействительным. Недостающие сведения можно добавить в текст договора. Дополнительные условия оформляют в виде приложения к основному документу.