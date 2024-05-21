«Р7» представила масштабное обновление модуля видеоконференцсвязи «Р7-Команда»

Технологии
21 мая 2024

Компания «Р7» сообщила о завершении масштабного обновления модуля видеоконференцсвязи «Р7-Команда».

Разработчики позаботились о поддержке сервером и десктопным клиентом «Р7-Команда» возможности осуществления выборочных звонков: групповой звонок теперь предваряется выбором участников будущей коммуникации.

Отображение исключительно активных участников конференции (тех, кто включил микрофон или камеру) доступно для групп с модерацией для пользователей в роли «Докладчик». Кроме того, можно переключаться между медиапотоками участника звонка.

Отображение индикатора качества канала связи предусмотрено в шапке окна звонка. Теперь пользователю доступен просмотр и установка собственного статуса: другие участники смогут видеть, кто на больничном, в командировке или в отпуске.

В административной панели добавлено отображение списка групповых чатов, их поиск осуществляется по названию. Кроме того, доступен поиск всех групповых чатов с участием конкретного пользователя.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Стажировку в отделениях НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова прошли победители премии «Врач с большой буквы»

Технологии

Huawei представила универсальные решения для энергоснабжения телекоммуникационных систем

Технологии

Генеральный директор Supermicro Чарльз Лян выступит с докладом на COMPUTEX 2024

Технологии

Компания ISPsystem подтвердила совместимость DCImanager с серверами «Сила»