«Р7» представила масштабное обновление модуля видеоконференцсвязи «Р7-Команда»

Компания «Р7» сообщила о завершении масштабного обновления модуля видеоконференцсвязи «Р7-Команда».

Разработчики позаботились о поддержке сервером и десктопным клиентом «Р7-Команда» возможности осуществления выборочных звонков: групповой звонок теперь предваряется выбором участников будущей коммуникации.

Отображение исключительно активных участников конференции (тех, кто включил микрофон или камеру) доступно для групп с модерацией для пользователей в роли «Докладчик». Кроме того, можно переключаться между медиапотоками участника звонка.

Отображение индикатора качества канала связи предусмотрено в шапке окна звонка. Теперь пользователю доступен просмотр и установка собственного статуса: другие участники смогут видеть, кто на больничном, в командировке или в отпуске.

В административной панели добавлено отображение списка групповых чатов, их поиск осуществляется по названию. Кроме того, доступен поиск всех групповых чатов с участием конкретного пользователя.