Работодателям Кубани требуется 72 тыс. рабочих и специалистов

По итогам исследования, проведенного краснодарской краевой службой труда и занятости населения, на начало октября 2021 года больше всего незамещенных должностей открыто в образовательном сегменте и системе здравоохранения. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью кубанской краевой администрации.

Так, в поликлиники, больницы и прочие учреждения региональной системы здравоохранения на сегодняшний день требуются более 2 тыс. медсестер и 3,2 тыс. врачей различной специальности. Для воспитателей и преподавателей работодателями было заявлено порядка 4 тыс. вакансий.

Что касается других сфер деятельности, наиболее востребованной рабочей профессией продолжает оставаться профессия водителя большегрузного транспорта, с категорией управления выше «B». Сегодня требуется в крае более 3,5 тыс. таких специалистов. В пятерку популярных профессий по востребованности также вошли представители сегмента общественного питания – кондитеры, пекари и повара, а также продавцы розничной сети и слесари. Всего по упомянутым компетенциям Краснодарский край сегодня нуждается в 72 тыс. рабочих и специалистов.

Ранее в аппарате губернатора Вениамина Кондратьева сообщили, что набирает обороты винодельческая отрасль региона. По последним данным, с 2015 года экспорт кубанских вин увеличился в пять раз. Благодаря комплексной поддержке на уровне госпрограмм, виноделие уверенно превращается в одну из перспективных, флагманских отраслей. С начала текущего года экспорт шампанского и кубанского вина уже увеличен более чем на четверть.

Источник фото: admkrai.krasnodar.ru