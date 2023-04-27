Работу с документами формата PDF в «Р7-Офис» ускоряют 36 горячих клавиш

Горячие клавиши помогают упростить и значительно ускорить работу с документами формата PDF. Подробный гайд по работе с PDF-файлами и список из 36 горячих клавиш для работы с PDF в «Р7-Офис» опубликовало популярное IT-издание «Софтсалат».

Автор статьи рассказал, что горячие клавиши для работы с PDF различаются в зависимости от того, какую версию «Р7-Офис» использовать: облачную или десктопную. В статье приведены списки горячих клавиш для той и другой.

Использование горячих клавиш при работе с PDF помогают ускорить навигацию по страницам документа, выводить файлы на быструю печать, изменять масштаб, открывать поиск по документу, включать плагины и многое другое.

Также стало известно, как отредактировать PDF-файл в «Р7-Офис». Для этого PDF-файл нужно конвертировать в формат DOCX. В десктопной версии «Р7-Офис» это можно сделать автоматически через функцию «Сохранить как», в облачной версии — через функцию «Скачать как». После этого в документе можно будет внести необходимые изменения и конвертировать отредактированный документ по такому же принципу из DOCX обратно в PDF.