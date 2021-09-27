Раритетный подарок ГМЗ «Царское село» сделала компания ГЕРОФАРМ

Музей-заповедник «Царское Село» стал обладателем истинного раритета – фрагмента картины «Аллегория на правление Екатерины I» XVIII века. По заключению экспертов – это прижизненное изображение императрицы, оно хранилось в частной коллекции в России. Обретение стало возможным благодаря финансовой помощи ГЕРОФАРМ. Компания выкупила изображение специально для музея.

– Историческая ценность этого живописного фрагмента бесспорна. О таком предмете в коллекции мечтали бы многие музеи. Но для нас особенно важно иметь прижизненное изображение Екатерины I – основательницы царскосельской императорской резиденции. Покупка такого раритета в нынешней непростой финансовой ситуации для музея невозможна, поэтому принятое руководством компании ГЕРОФАРМ решение – не только благородный жест, но и пример вдумчивого, осознанного меценатства, – говорит директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

– Повышение доступности искусства для общества – важное направление корпоративной социальной ответственности ГЕРОФАРМ. Наша высокотехнологичная компания поддерживает инновации в различных сферах, но при этом мы признаем безусловную значимость и фундаментальную ценность достижений прошлых эпох. Искусство, как и наука, развиваются, всегда опираясь на великие открытия прошлого, и создают основу для здорового и счастливого будущего. Музей-заповедник «Царское Село» – один из главных музеев страны. И для нас большая честь внести свой вклад в пополнение его коллекции. В этом году ГЕРОФАРМ исполняется 20 лет, и это – один из подарков компании родному городу, – прокомментировал генеральный директор компании Пётр Родионов.

На фрагменте, который пополнил коллекцию музея (холст, масло; 62,8 х 45,4 см с полукруглым завершением), изображена Екатерина I, увенчанная императорской короной, в горностаевой мантии, со скипетром и державой в руках. Живописец запечатлел императрицу на фоне батальной сцены и военных трофеев. По мнению экспертов, данный фрагмент – часть большого живописного полотна, выполненного в память коронации Екатерины I. Оно повторяет композицию гравюры 1725 года работы Алексея Зубова, которая была поднесена Екатерине I в дар от Святейшего Синода. На гравюре Екатерина I представлена в рост. Изображение императрицы окружено 59 медальонами с портретами русских государей – от Рюрика до Петра I. Гравюра «Портрет Екатерины I в окружении медальонов с портретами русских царей» представлена в различных отечественных музейных собраниях; известны ее иллюминированные варианты.

Композиция, детали пейзажа, изображение императрицы на живописном фрагменте, подаренном музею, полностью повторяют центральную часть гравюры с портретом Екатерины I.

– Этот фрагмент, безусловно, был частью композиции, которую условно можно назвать генеалогическим древом. Такие вещи у нас есть: генеалогическое древо Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, когда царствующая персона изображается в центре, а вокруг – медальоны с изображением всех правителей России до неё. Здесь, конечно, скрывается некий элемент, скажем так, генеалогического лукавства: конечно, прямую линию от Рюрика даже к Петру I провести крайне сложно. Но гравюра Алексея Зубова 1725 года включала в себя и фрагмент с изображением уже царствующей императрицы Екатерины Алексеевны, и всех правителей России, начиная от Рюрика и заканчивая Петром Алексеевичем. Таким образом, как бы утверждалось юридическое, наследственное, историческое право изображённого монарха на престол Российской империи. Что доказывает, что это было именно так? Сшивной холст. То есть произведение имело больший размер, холст был больше, следовательно, вокруг была какая-то развёрнутая композиция и, скорее всего, это были именно портреты правителей, – считает зав. отделом живописи XVIII – первой половины XIX вв. Русского музея Григорий Голдовский.

Согласно технико-технологической экспертизе Русского музея, фрагмент картины неизвестного художника датируется второй четвертью XVIII века. Его происхождение неизвестно, но в составе пигментов живописи скипетра обнаружено золото и серебро – они были доступны, скорее всего, художникам, работавшим при Дворе.

Обретенный фрагмент – третий прижизненный портрет Екатерины I в коллекции музея-заповедника «Царское Село» (помимо полотен Луи Каравака и Ивана Адольского). Он дает возможность полнее рассказывать о первых годах существования царскосельской резиденции. После реставрации живописный фрагмент будет представлен в экспозиции.