Расчеты добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть» приняли участие в соревнованиях в Петербурге

В Северной столице прошли соревнования среди добровольных пожарных дружин из разных уголков нашей страны от Дальнего Востока до Балтийского моря. В состязаниях приняли участие свыше ста добровольцев из профильных подразделений компании «Транснефть», отвечающих за защиту хранилищ нефти и нефтепродуктов, перекачивающих станций и трубопроводов от пожаров. Корреспондент ЛенТВ24 Егор Парфенов наблюдал за состязаниями и убедился лично, что безопасность ключевых объектов – в надежных руках.

На преодоление 100-метровой полосы препятствий дается не более минуты, оптимальный результат — сорок секунд. За это время участникам надо надеть боевую одежду пожарного, перенести огнетушитель из точки А в точку Б и размотать пожарные рукава. Затем надо подключить рабочие линии, чтобы запитаться от условного источника воды. Такое испытание требует не только силы и скорости, но и координации и сноровки. Впрочем, некоторые справляются с задачей буквально за полминуты.

Роман Маляр, участник соревнований от команды ООО «Транснефть – Дальний Восток»: за счет чего такой скорости удалось добиться? Тренировки, адреналин, две тренировки в день.

Однако это лишь один из четырех этапов — участники состязались также в пожарной эстафете, боевом развертывании и проверке теоретических знаний.

Каждая дисциплина соревнований предполагает владение определенными навыками от ловкости и быстрого ума до понимания, как работает пожарное оборудование. Нередко именно добровольные дружины первыми оказываются на месте пожара.

Павел Ревель-Муроз, вице-президент ПАО «Транснефть»: то, как люди взаимодействуют, как слаженно они работают — это командная работа с оборудованием, с техникой пожарной на наших площадках — безусловно, от этого зависит эффективность их действий в нештатных ситуациях.

Павел Ломтев, замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу: очень приятно, что само предприятие заботится о безопасности и содержит добровольные пожарные дружины или команды, оснащая их достаточно неплохо, приобретая боевую одежду, технику, расходные материалы. А что касается самого личного состава — ведь это же дополнительная нагрузка.

Соревнования стартовали в среду и продлились два дня. Руководство компании «Транснефть» и принимающая сторона — организаторы — высоко оценили умения добровольных пожарных.

Владимир Радов, генеральный директор ООО «Транснефть – Балтика»:

соревнования были наши жаркими из-за спортивного азарта, стремления к успеху каждого из вас, каждого участника. Вы показали большое мастерство, настоящий командный дух. Достойны носить звание члена добровольной пожарной дружины организации системы «Транснефть». Для «Транснефть — Балтика» была большая честь и ответственность проводить данные соревнования в 30-летие ПАО «Транснефть».

Самых сильных участников торжественно наградили памятными призами на сцене. Кубка и медалей в номинации «Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО «Транснефть» удостоилась команда из Западной Сибири. Добровольцы ООО «Транснефть — Балтика» взяли пальму первенства в боевом развертывании и теоретической подготовке.

Источник: https://lentv24.ru/severnaya-stolica-prinyala-sostyazaniya-sredi-dobrovolnyx-pozarnyx-komand.htm