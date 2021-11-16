Расширение рынка растительных продуктов позволит снизить углеродный след в АПК

Об этом заявила исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе (далее — Союз) Валерия Родина на Международной выставке-фестивале «Будущее обыденное» в Санкт-Петербурге, где были представлены передовые технологии, которые уже сопровождают или в ближайшее время появятся в повседневной жизни человека.

«Растительные продукты относятся к инновационным и наукоемким направлениям производства. Спрос на продукцию ежегодно растет, что стимулирует расширение производства. С учетом актуальности ESG-повестки и борьбы с изменениями климата, зеленая экономика и производство растительных продуктов, в частности, может стать драйвером развития пищевой промышленности, а также роста выручки от поставок продукции российского АПК за рубеж, т.к. у индустрии богатый экспортный потенциал», — заявила руководитель отраслевого объединения.

Генеральный директор VolkoMolko Александра Левкова при этом отметила, что забота о природе, экологии и собственном здоровье – ключевой тренд потребительского поведения. «Сегодня растительные продукты обладают оптимальным составом микроэлементов, производители проводят витаминизацию, создавая полезный продукт. Уверена, что в будущем продуктовая корзина каждого человека будет формироваться с учетом индивидуальных потребностей организма по принципу персонализированного питания, и растительная продукция, в т.ч. за счет своего гармонизированного состава, станет неотъемлемой частью этого рациона», — подчеркнула она.

О росте популярности растительных продуктов, не содержащих ингредиентов животного происхождения, рассказала и руководитель отдела маркетинга Ногинского пищевого комбината Ольга Соболева. Она уверена, что все больше людей влюбляется во вкус такой продукции. «Для их производства требуется высокотехнологичное оборудование, новые подходы, максимально полезный для организма человека состав. Наш растительный майонез и растительный крем-чиз бренда представлены во многих федеральных сетях, а с усилением экспортного направления, окажутся и на зарубежных полках», — сказала она.

Правительство РФ приняло Стратегию социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Одно из мероприятий по декарбонизации российской экономики — поддержка при внедрении, тиражировании и масштабировании низко- и безуглеродных технологий. Как подчеркнула Валерия Родина, производство продуктов на растительной основе относится к таким технологиям, т.к. обладает значительно меньшим углеродным следом.

«Мы стоим у истоков создания новой отрасли – растительной продукции. Это новая перспективная ниша, поэтому многие крупные компании диверсифицируют производство и начинают выпускать новые продукты, рынок которых еще далек от насыщения. Производство продуктов на растительной основе требует применения новых разработок и высоких технологий. У компаний-производителей есть огромный потенциал развития, мы наблюдаем растущий спрос на такую продукцию и стремимся предложить актуальный ассортимент», — сказала Ирина Грузинова, PR-директор Агрохолдинга «Степь», представленного на выставке торговой маркой Green Idea.

Международная выставка-фестиваль «Будущее обыденно» будет работать с 8 по 14 ноября. Союз производителей продукции на растительной основе представил стенд FoodNet Bar, на котором свою продукцию выставили компании VolkoMolko, Ногинский пищевой комбинат с брендом Solio, агрохолдинг «Степь» с брендом Green Idea.

Союз производителей продукции на растительной основе — некоммерческая организация, объединяющая производителей инновационной продукции на растительной основе. Отраслевое объединение было создано в целях консолидации интересов производителей на российском рынке, а также продвижения их интересов и дальнейшего развития отрасли. Основными направлениями работы Союза является техническое и нормативное регулирование, маркетинговая и PR-деятельность, участие в выставочно-ярморочных мероприятиях. Членам Союза предоставляются эксклюзивные аналитические и информационные продукты по анализу рынка и медиа поля отрасли.