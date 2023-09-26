Растите с Huawei Cloud: ускорение выхода на рынок и продаж с обеспеченными преимуществами

Тема семинара об облаке Huawei Cloud на саммите HUAWEI CONNECT этого года — «Растите с Huawei Cloud: ускорение выхода на рынок с обеспеченными преимуществами». Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, начала вступительные речи клиентов и партнеров, поделившись некоторыми из достижений Huawei Cloud с глобальными партнерами. Она также пояснила некоторые новейшие политики в отношении партнеров и инициативы совместных продаж и программу ускорения выхода партнеров Huawei Cloud на рынок для осуществления продаж.

Жаклин Ши, президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, сделала вступительные замечания, отметив некоторые общие достижения Huawei Cloud и партнеров, и озвучила позицию Huawei Cloud, заключающуюся в поддержке партнеров в их стремлении к коммерческому успеху. Она сказала: «Благодаря техническим инновациями Huawei Cloud является лидирующей облачной платформой в мире. Вы сможете пользоваться прямым доступом к нашим современным службам, таким как модели Pangu, виртуальные люди и GaussDB, через KooVerse, в любое время, в любом месте. В наших новых платформах разработки для партнеров GoCloud и GrowCloud мы делимся возможностями выхода на рынок, открывая доступ к нашим технологиям, чтобы помочь в создании конкурентоспособных решений. Мы вместе развиваемся на нашем совместном пути».

Speech by Mark Chen, President of Huawei Cloud Solution Sales

За последний год платформа Huawei Cloud совместно с партнерами по разработке ПО создавала современнейшие решения и расширяла свою клиентскую базу в мире, а в результате партнерства с системными интеграторами (SI) платформа Huawei Cloud разрабатывала стратегии перехода на новые цифровые технологии для различных отраслей и предлагала решения для перехода на новые цифровые технологии, адаптированные под потребности каждого конкретного корпоративного клиента. Платформа Huawei Cloud с партнерами смогли понять свой рынок и сосредоточиться на наиболее ценных сегментированных сценариях, чтобы быстро воспроизвести лучшие в мире подходы.

Official release of Huawei Cloud Partner Sales GTM Acceleration Program

Huawei Cloud продолжает использовать модель «все как услуга» и строить глобальную облачную инфраструктуру качественных облачных служб, доступных для 84 зон доступности (AZ) в 30 регионах и для клиентов в 170 странах и регионах мира. Службы Huawei Cloud уже доступны клиентам в Турции и Саудовской Аравии. Что касается технических инноваций, платформа Huawei Cloud предлагает модели Pangu для конкретных сценариев и отраслей, позволяющие решать сложные задачи различных отраслей, создавая новые возможности роста предприятий благодаря ИИ. Что касается развития экосистемы, в рамках платформы Huawei Cloud всегда огромное внимание уделялось созданию надежной глобальной экосистемы и партнерской сети и были выпущены две новые платформы разработки для партнеров, ориентированные на компетентность партнеров: GoCloud и GrowCloud. В этом году Huawei Cloud продолжит совершенствовать платформы разработки для партнеров и политики стимулирования, сокращать время вывода продуктов на рынок для партнеров и увеличивать инвестиции в совместные продажи.

На этом семинаре Марк Чен (Mark Chen), президент по продажам решений Huawei Cloud, сделал доклад «3 ключевых действия для быстрого роста бизнеса благодаря Huawei Cloud». По словам г-на Чена, сотрудничая с партнерами, Huawei Cloud будет и дальше следовать концепции «общие технологии, общий успех» и собирается предложить четыре программы ускорения продаж для партнеров, три типа поддержки продаж для партнеров, а также 10 предложений и поддержку выхода на рынок для ускорения роста бизнеса партнеров.

В этом году Huawei Cloud запустит четыре новые программы ускорения продаж для партнеров, целью которых будет помощь в монетизации возможностей и ресурсов партнеров, в том числе программу привлечения партнерами клиентов (Partner Customer Engagement, PCE), программу ускорения миграции (Migration Acceleration Program, MAP), программу продаж KooGallery и программу корпоративных скидок (Enterprise Discount Program, EDP).

Кроме того, Huawei Cloud планирует предложить партнерам три дополнительных варианта поддержки продаж, чтобы еще больше повысить эффективность развития их бизнеса. В частности, Huawei Cloud будет укреплять сотрудничество PBD с партнерами в рамках совместного развития клиентов для стимулирования инвестирования ресурсов и возможностей обеими сторонами. Huawei Cloud стремится создать сильную команду PSA, чтобы помочь партнерам развивать свои навыки и предлагать дополнительные ресурсы наиболее успешным партнерам по продажам. Huawei Cloud собирается создать центры удаленной поддержки продаж, которые будут помогать партнерам эффективно выполнять стандартные задачи, например проверку концепции, подачу конкурсных заявок и осуществление технической поддержки, и повышать эффективность их продаж.

И, наконец, у Huawei Cloud есть 10 новых предложений, которые скоро будут запущены для партнеров. Эти предложения охватывают 10 ключевых сценариев продажи и включают наборы для продаж более 20 самых ценных решений, включая ознакомительные материалы, руководства по продаже, технические схемы решения и подтверждение концепции. Huawei Cloud собирается создать для глобальных партнеров единую платформу поддержки выхода на рынок, обеспечивающую всеми необходимыми инструментами и ресурсами для улучшения возможностей выхода на рынок.

На этом семинаре Жаклин Ши, президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, Марк Чен, президент по продажам решений Huawei Cloud, Уильям Донг, президент Huawei Cloud по маркетингу, и Дэйл Чен, директор Huawei Cloud по управлению глобальными партнерами, вместе запустили программу ускорения выхода партнеров Huawei Cloud на рынок для осуществления продаж, чтобы помочь партнерам начать свой путь к технологическому симбиозу и совместному успеху.

Различные глобальные партнеры были приглашены, чтобы рассказать о своем опыте и обсудить свои достижения.Паскаль Биттерли (Pascal Bitterly), владелец предприятия и директор по продуктам Orange Business, рассказал о своем опыте совместного развития клиентов и управления проектами с Huawei Cloud. Он высказал свои мысли о четырех аспектах положительного влияния Huawei Cloud: развитие глобального охвата и местного обслуживания Orange Business, стимулирование совместных инноваций, внимание к ценности бизнеса клиента и обогащение портфеля решений.

Хосе Луис Родригес (Jose Luis Rodriguez), руководитель отдела консалтинговых услуг и облачных технологий компании Seidor Chile, поделился мнением о совместных усилиях компании Seidor Chile и Huawei Cloud по расширению рынка SAP в Чили. Он отметил важность принятия рисков, извлечения уроков из ошибок, совершения достижений и, в конечном итоге, достижения успеха.

Хонатас Маттес (Jônatas Mattes), технический директор компании Extreme Digital Solutions, выразил свои надежды на плодотворное сотрудничество с Huawei Cloud. Он сказал: «Доверие стало ключевым фактором наших достижений, и мы уверены, что оно останется движущей силой нашего успеха в этом партнерстве».

Крайпич Пичпонгса (Kraipich Pichpongsa), главный операционный директор компании Vonosis, первого партнера Huawei Cloud в Таиланде по облачным технологиям, сказал, что партнерство между Huawei Cloud и Vonosis с 2018 года было достаточно плодотворным, принеся множество достижений по расширению рынков малых и средних предприятий (SMB) в местных регионах и культивируя мощную экосистему. Г-н Пичпонгса сказал, что прочное партнерство сыграло важную роль в достижении этого успеха.

Андрей Абреу (Andrey Abreu), директор по информационным технологиям компании MV, крупнейшей медицинской информационной компании в Бразилии, сказал: «С помощью Huawei Cloud компания MV может предоставлять отличные возможности по модели «медицина как услуга» для пациентов, врачей, больниц и других участников в Латиноамериканском регионе».

Наконец, Виктор Ванг (Victor Wang), менеджер по продуктам и технологиям в большом Китае компании Axxonsoft, одной из ведущих мировых компаний по разработке программного обеспечения для обработки видео с использованием ИИ, сказал, что создание первоклассной платформы для анализа видео VSaaS на основе инфраструктуры Huawei Cloud IaaS и функций ИИ смогло обеспечить более высокое качество обслуживания отраслевых клиентов, включая состоящих из множества филиалов и объектов, например компаний розничной торговли и гостиниц, реализовать распределенное наблюдение, унифицированное управление на базе Интернета и инновации с использованием ИИ.

В предстоящие годы платформа Huawei Cloud продолжит совершенствовать политики для глобальных партнеров и разрабатывать необходимые функции экосистемы за счет непрерывных технологических инноваций, помогающих партнерам извлечь выгоду из своих сильных сторон и монетизировать свои возможности. Кроме того, платформа Huawei Cloud повысит интенсивность поддержи выхода на рынок и увеличит инвестиции в совместные продажи, чтобы способствовать росту глобальных партнерских предприятий.