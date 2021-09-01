Разгрузить приюты для животных позволит инициатива «Зелёных»

Инициатива партии «Зелёные» поможет разгрузить приюты для животных. Предлагается для людей, которые забирают бездомных животных из приютов, ввести меры государственной поддержки. В качестве помощи можно предоставлять единовременные выплаты или оформлять бесплатно страховые полисы на лечение питомцев, прокомментировал идею Сергей Шахматов, сопредседатель партии «Зелёные». Также, чтобы лечение питомцев не стало финансовым ударом для их владельцев, «Зелёные» предлагают создать систему страхования для животных.

В Калужской области Сергей Шахматов посетил приют «Душа Бродяги», где поговорил с сотрудниками учреждения. Сегодня пристраивать в добрые руки бездомных животных, по их словам, удается только благодаря усилиям волонтеров. Меры социальной поддержки помогут и людям, имеющим возможность забрать к себе бездомных животных, и приютам.

Сейчас в калужском приюте находятся более 1600 собак. Из них 10% – инвалиды, 16% – хронически больные, 17% – пожилые собаки и 15% – щенки. Около 2,5 тыс. животных удалось спасти за 6 лет существования приюта, а для 600-700 нашлись добрые хозяева.

Сопредседатель партии осмотрел также в Калуге реабилитационный центр «Кай», где ухаживают за животными-инвалидами и теми, кому необходим постоянный медицинский присмотр. Руководитель приюта и реабилитационного центра Елена Шмелёва выразила мнение, что меры государственной поддержки нужны и владельцам приютов. Ими могли бы стать снижение арендной ставки на землю или пониженные тарифы на электроэнергию. Елена Шмелева также сказала, что в стране есть крайняя необходимость создания негосударственных приютов.

Сейчас в России работает около 460 приютов и мест временного содержания животных в 60 регионах. На то количество безнадзорных собак, которые есть в России (минимум 700 тыс. по данным Ассоциации «Благополучие животных»), их ресурсов не хватает.