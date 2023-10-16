Разоблачение Алены Полынь

В этой статье мы будем разоблачать пожалуй самую известную ведьму современности — Алену Полынь. А помогут нам разоблачать колдунью ее же недоброжелатели. Готовы? Тогда вперед и с песней.

Есть такое направление, как работа с возражениями, этим мы сейчас и займёмся. И отработает все на славу.



1. Алена Полынь — авантюристка — человек, который склонен к рискованным, необдуманным поступкам, рассчитанным на легкий, случайный успех; легкомысленный и беспринципный человек. Смотрим данное утверждение со всех сторон.



Первое упоминание об Алене Полынь нам удалось найти на самых новорожденных форумах интернета, давность которых уже даже сложно определить. Пишут о девушке, что живет на Октябрьском поле(метро) и помогает всем бесплатно. Есть и адрес: 3й Волоколамский проезд (дом писать не буду). При желании можете сами найти. Старые пятиэтажки и дворы утонувшие в зелени, явно не центр Москвы. Попытаемся узнать о ведьме у соседей: «Да тут толпы людей ходили в подъезде, хорошо что уехала» , «Кто знает с какими силами она работала, может душу дьяволу продала». Соседи помнят Алену Полынь и даже еще ее первого мужа. Помнят толпы людей и как они рады, тому что ведьма покинула их дом. «Стало спокойно, народ не толпится», — поясняет еще одна соседка.

Бесплатный прием был и был долго, позже Алена Полынь уехала в Подмосковную Ивантеевку, сменила мужа, родила второго ребёнка и ушла от бесплатного приема. Но что интересно бесплатный прием ведьмы длился почти 20 лет! Авантюристкой ее вряд ли можно назвать. Но ее способность к организации процессов, умение управлять людьми, ораторское искусство и подкованность во всех направлениях действительно удивляет. Некоторые даже говорят, что перед ними Дьявол во плоти. Но авантюристка Алена Полынь или нет, тут однозначно нет. А вот качества, присущие далеко не всем людям, явно ей даны кем-то.



2. Уход из Империи сильнейших ведьм. Как не странно именно уход из Империи сильнейших ведьм и «Империя сильнейших ведьм — секта» или еще говорят «Империя сильнейших ведьм — лохотрон», вполне себе тема для обсуждений. Разоблачая Алену Полынь, не коснуться ИСВ, не получается.



Основала свою оккультную организацию Алена Полынь в 2015 году. Собрав под свое крыло всех, кто хочет изучать магию и колдовство. Очень быстро Полынь стали считать Императрицей и матерью ведьм, а еще восклицать «слава Алене Полынь». Человеку далекому от символизма оккультных организаций такое может показаться странным и даже опасным. Тем более что я нахожу на просторах интернета нескольких людей, тех, кто рассказывает об уходе из Империи сильнейших ведьм, преподнося организацию Алены Полынь как страшную секту. Вникая подробней в их аргументы, удается понять) это люди, что пиарятся на имени Алены Полынь) завистливые маги и колдуны) бывшие сотрудники



Одни и те же лица, с внутренней обидой, завистью или злобой. Факты об Алене Полынь преподносятся с издевкой и откровенной ненавистью. Например, что у Алены Полынь нет знаний. Включите любое выступление Алены Полынь и все становится ясно, какой уровень знаний у ведьмы и как хорошо поставлена речь. Или же, что дипломы у Алены Полынь куплены. Дипломы стоят в открытом доступе и мы их проверили, это ложь. Алена Полынь имеет высшее психологическое образование и ряд профессиональных подготовок, причем в списке весьма интересные направления: философ, теолог, филолог… Там список большой, но об этих хочется сказать отдельно. Явно образование получалось не для корочки и не для продажи своих навыков, Алёна Полынь весьма разносторонний человек.



Уход из Империи сильнейших ведьм — это комбинация пиара некоторых людей. Получив знания у Алены Полынь, некоторые быстро решают их продать от своего имени. Да вот только аудитории нет. Тогда и начинаются горячие пирожки «уход из Империи сильнейших ведьм», «разоблачение Алены Полынь», «Империя сильнейших ведьм — секта», «Империя сильнейших ведьм — лохотрон».

При малейшем касании к информации, что дает Алёна Полынь становится понятно, с кем вы имеете дело. Важно беречь таких людей, ведь они хранители знаний.