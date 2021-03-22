Разработанная DICOM Consulting система QColonix способствует повышению эффективности работы медицинских учреждений

Компания DICOM Consulting уже более двух лет внедряет в российских медицинских учреждениях систему QColonix, предназначенную для документирования и архивирования диагностического видео. QColonix обеспечивает захват видео с любых медицинских диагностических устройств, которые работают в аналоговом и цифровом режимах. В основном такая функциональность востребована при проведении ультразвуковых и эндоскопических исследований.

QColonix позволяет автоматизировать фиксацию и архивирование визуальных данных в цифровом виде в соответствии с мировым стандартом обмена цифровыми данными в медицине — DICOM2000. Основной акцент в системе сделан на эргономике и простоте использования. При интеграции с медицинскими информационными системами больницы (региона) QColonix практически не требует ручного ввода данных и позволяет обходиться беспроводной гироскопической (работающей в воздухе) мышью (функция Worklist). Система ведет свой локальный архив исследований, а также позволяет передавать данные в архив больницы (региона) или выдавать на руки пациенту в виде CD-диска или флеш-накопителя.

Основная функциональность предлагаемого решения:

* Запись всего исследования для контроля качества и экспертизы сложных или спорных случаев;

* Возможность сохранения в региональном архиве эндоскопических данных всех обследуемых пациентов;

* Быстрый доступ к предыдущим исследованиям пациента в случаях, когда необходимо провести сравнительный анализ с текущим состоянием слизистой, патологического образования, просвета (фото-/видеофрагменты).

Данная система в настоящий момент используется на региональном уровне в ряде субъектов Российской Федерации – в частности, в Татарстане и Новосибирской области. QColonix имеет возможности для интеграции с региональной медицинской информационной системой (РМИС) и региональным PACS-архивом. Интеграция с РМИС позволяет синхронизировать расписание эндоскопического кабинета и в автоматическом режиме «подгружать» его в систему QColonix. Это дает врачу возможность не тратить время на ввод информации о пациенте и сразу начинать работу. Сделанные во время исследования фото и видеофрагменты сразу сохранятся в архиве в файле выбранного пациента.

Компания DICOM Conulting выполняет работы по инсталляции ПО и интеграции его как с медицинским оборудованием, так и с медицинскими информационными системами (в части Worklist). Ее деятельность не ограничивается внедрением решения QColonix – компания является партнером ряда производителей решений в области работы с медицинской информацией – Canon Medical, ORCZ, SoftNeta, а также выступает в качестве разработчика других решений для телемедицины. Специалисты компании обладают 15-тилетним опытом работ в области создания и внедрения систем класса PACS, в том числе ЦАМИ Республики Татарстан и еще 36 регионов Российской Федерации.