Разработчики из 13 стран зарегистрировались на участие в пятом потоке «Академии инноваторов»

Среди инноваторов, которых заинтересовала программа, представители таких стран, как Белоруссия, Казахстана, Нигерия, Вьетнам и Алжир.

В столице завершилась регистрация участников пятого потока «Академии инноваторов». Эксперты отобрали 100 наиболее перспективных решений для последующего развития. В их числе — обучающая платформа на базе искусственного интеллекта, система мониторинга для нефтяной промышленности и стоматологическое оборудование. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Заявки на участие в новом потоке подали порядка семи тысяч человек — в 2,5 раза больше, чем в прошлый раз. 60 процентов из них — москвичи. Свои проекты также представили разработчики из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сочи и еще 185 городов России», — рассказала заммэра.

Программа заинтересовала и инноваторов из 12 дружественных стран, в числе которых Белоруссия, Казахстан, Нигерия, Вьетнам и Алжир.

Самыми популярными направлениями стали информационные технологии, образование, электронная коммерция, медицина и промышленность. Например, студентка Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова создала портативный сканер для диагностики заболеваний в ротовой полости.

Команда из Нигерии разработала интерактивную платформу, позволяющую адаптировать обучающие материалы под каждого пользователя. Искусственный интеллект анализирует предпочтения и прогресс учеников и предлагает подходящий контент.

Студент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» предложил проект по созданию приложений и сайтов с дополненной реальностью. Решение ориентировано на парки и музеи и позволяет заинтересовать посетителей интерактивной навигацией, квестами и играми.

В число участников программы в этот раз также вошли авторы цифровой платформы для печати разнообразных узоров и принтов на ткани, справочника для беременных с ИИ-рекомендациями и разработки в области керамической 3D-печати.

Пятый поток «Академии инноваторов» начнется 7 февраля. В образовательную программу войдут лекции, мастер-классы и консультации. Вместе с экспертами команды доработают свой продукт и презентуют его потенциальным заказчикам и инвесторам.