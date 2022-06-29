Разработчики «Р7-офис» обновили редакторы для более удобного создания презентаций

В новом релизе «Р7-офис» в редактор презентаций была добавлена анимация, в текстовом редакторе появилась возможность просмотра и навигации по документам PDF, а в табличном — расширился список валют.

Создавать презентации стало еще удобнее. В редактор презентаций добавлена долгожданная анимация и возможность перемещения слайдов, а миниатюры слайдов загружаются быстрее. В сервере документов при открытии презентации с расширением PPSX редактор запускается в режиме демонстрации, который позволяет просматривать документ в виде слайдов, не открывая режим редактирования. Много запросов на добавление этих функций поступило от пользователей.

Работать с документами в PDF теперь проще — в текстовом редакторе появились возможности просмотра, навигации и поддержка ссылок в документах PDF. Также добавлена конвертация из PDF и XPS во все доступные форматы. В настройках подложки появились китайский, японский и итальянский языки.

Чтобы не допустить ошибок, в редакторе таблиц реализованы предварительный просмотр перед печатью, подсказки в формулах и некоторые другие настройки.

Кроме того, для удобства компаний, которые работают с зарубежными партнерами, был расширен список валют. Исправлены скрытие и отображение групп в режиме просмотра таблицы и потеря отступов.

Также в редакторы добавлены поддержка объектов SmartArt для тех, кто часто пользуется в работе различными схемами, возможность редактирования фигур и раздел с последними использованными автофигурами. Кроме того, появились функция обрезки по фигуре и новые типы вертикальных и горизонтальных диаграмм (пирамиды, цилиндры и конусы). Картинки же сортируются в зависимости от выбранных цветов градиента.

В сервер добавлена возможность проверки обязательных полей — для безопасности. В серверном API редакторов появилась возможность разграничения прав доступа к рецензированию и комментированию документов. Теперь во всех редакторах скрывается информация о пользователях, чьи рецензии и комментарии нельзя просматривать.