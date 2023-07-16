Разрушая барьеры. Внедорожный турнир «Сила Сибири» возвращает автокросс в Томск после 10-летнего перерыва!

Томск второй год подряд встречает внедорожный турнир по ралли «Сила Сибири»: с 21 по 23 июля на площадку «Томск трек» около деревни Берёзкино съедутся спортсмены различных внедорожных дисциплин: ралли-рейды, трофи-рейды, автокросс, а также ралли-спринт для грузовых автомобилей. Звезды автогонок наглядно познакомят зрителей с моторным спортом, а любители получат возможность посоревноваться в свободном классе.

«Сила Сибири» – это эксклюзивное по формату, количеству дисциплин и участников мероприятие.

Гвоздь программы внедорожного турнира «Сила Сибири» 2023 года – чемпионат Сибири по автомобильному кроссу. Порядка пятидесяти участников приедут в Томск, чтобы выступить в классах «Д2Н», «Супер-160», «Д2-классика», «Т1-2500» и других на новом для них треке.

Протяженность кроссовой трассы в Томске – 1,1 км, она имеет грунтовое покрытие, два ипподромных поворота и пять крутых виражей. Участников ждет серьезная борьба, а зрителей – захватывающее зрелище.

10 лет в Томской области не проводились крупные соревнования по автокроссу. Поэтому подготовить трассу уровня чемпионата России стало серьезным вызовом для организаторов – НП РОСРР («Российские ралли-рейды»), ООО «Газпром трансгаз Томск», а также томского отделения общественной организации «Водители России» и спортивно-технического клуба «Пелотон» (Кузбасс), который оказал консультационную поддержку.

«Мы проводим соревнования по ралли в Томске второй год подряд, продолжая закладывать фундамент для формирования в Сибири нового центра автоспорта, – говорит генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин. – Турнир уже пользуется популярностью, к нам приезжают ведущие спортсмены, за заездами наблюдают сотни зрителей, включая детей, которые начинают интересоваться автомобильным спортом.

В Открытом кубке Томской области по трофи-рейдам выступят профессиональные спортсмены на внедорожниках, подготовленных по требованиям Российской автомобильной федерации: каркас безопасности, четырехточные ремни, пилот и штурман в составе экипажа. Они смогут принять участие в заездах класса «ТР1», организованных томской региональной общественной организацией «Федерация автомобильного спорта».

«Это линейная гонка. Экипажу выдается дорожная карта. Если пропустил точку или прошел участки не в той последовательности – на финише получишь незачет. Трек сделан так, что назад дороги нет: только вперед, чтобы не создавать пробку и встречное движение», – поясняет Ринат Шарафиев, директор ТРОО «Федерация автомобильного спорта».

«Автоклуб Томск 4х4» организует в рамках турнира традиционное массовое мероприятие «Кругом тайга» – второй этап чемпионата Сибири по трофи, который проводится уже более 17 лет.

Участок по труднопроходимой местности протяженностью около 70 км с болотом и торфяниками предназначен для четырех классов транспортных средств. «Открытый класс» – для автомобилей, которые могут передвигаться по дорогам общего пользования. «Спорт» (автомобили без лебедки) – самый трудозатратный класс, так как для вызволения из ловушек трассы можно использовать только природный материал: бревна, доски, ветки. В классе «Туризм» представлены автомобили с лебедкой с колесами до 35 дюймов, в классе «Экстрим–«прототип» – машины, которые называют «котлета» или «самоделка» – с двумя лебедками, колесами выше 35 дюймов и другими изменениями конструкции. В экипаже четыре человека.

«Здесь побеждает самый умный, а именно тот, кто, сохранив в целости машину, пройдет все контрольные пункты. На прототипах поедут спортсмены из Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края», – рассказывает руководитель ТРОО «Автоклуб Томск 4х4» Владимир Хлебников.

Настоящая сила Сибири – гонки на полноприводных внедорожных грузовиках с колесной формулой 6х6. Они пройдут в формате ралли-спринт: одиночное прохождение кольцевой дистанции с препятствиями на время. Идею создания и проведения данной дисциплины на площадке для автоспортивных состязаний «Томск трек» предложили в общественной организации «Водители России», а ТРОО «Федерация автомобильного спорта» и НП РОСРР разработали технические требования, которые будут вводиться постепенно для повышения уровня безопасности в дисциплине.

«Возможно, через несколько лет участников в классе грузовиков будет столько, что мы сможем проводить многоэтапные соревнования», – строит планы Павел Локтюшин, руководитель томского отделения общественной организации «Водители России».

Площадка «Томск трек» расположена около деревни Берёзкино Томского района.

Начало соревнований: 22 июля в 10:30, 23 июля в 11:00.

В рамках внедорожного турнира состоится выставка грузовиков, где гости турнира смогут ближе познакомиться с техникой, посидеть в кабине рабочего тягача, узнать о профессии водителя большегруза.

Все дни турнира для зрителей будет работать фудкорт, развлекательная анимационная программа, прыжки на батутах.

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Для справки:

Ралли-рейд – вид моторных гонок на скорость по пересечённой местности с раздельным стартом.

Автокросс – это соревнования спортивных автомобилей по замкнутой грунтовой трассе с массовым стартом.

Трофи-рейд – соревнования по преодолению бездорожья.

Ралли-спринт – гонка на время на короткой, замкнутой трассе с раздельным стартом.

НП «Межрегиональное Объединение Спортсменов Ралли-Рейдов»