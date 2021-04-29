Развитие краевой науки создает для специалистов конкурсную ситуацию – Минобразования Кубани

В Российской Федерации 2021 год был объявлен «Годом науки», в связи с чем был утвержден план проведения мероприятий по динамично развивающимся регионам страны. Об этом заявил в интервью руководитель отдела науки Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Александр Шматько.

По его словам, Кубань не может игнорировать положение властей, на данный момент уже утвержден список кампаний и мероприятий, в которых регион примет участие.

«По итогам прошлогоднего молодежного международного фестиваля “От Винта!” хотелось бы отметить большой успех участия нашего региона. Отдельного внимания заслуживает новая технология восстановления тканей Кубанского медицинского университета. На ее презентации присутствовал даже губернатор (Краснодарского края, Вениамин Кондратьев, прим.) Также премиями фестиваля были награждены местные школьники, которые изобрели модель автономного подвижного состава с индукционной передачей энергии, а также их изобретение дрона-помощника для МЧС. Что касается правительства, то ведется поддержка ученых разных возрастов и квалификаций. У нас нет заказов на создание новых технологий, однако хватает и уровневых форм, которые направлены на развитие науки, создающие конкурсную ситуацию», – заявил Шматько.

Напомним, что недавно отдельным постановлением губернатора Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае утверждена премия, направленная на поддержку науки и инноваций. Объем премии составляет 300 тыс. рублей, всего таких премий будет пять. С 1 мая 2021 года в течение месяца будет организован сбор документов на конкурсные мероприятия, в которых могут принять участие все желающие молодые ученые.

Источник фото: minobr.krasnodar.ru