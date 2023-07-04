Развитие молочной индустрии Кубани: в учхозе «Краснодарское» открылась первая очередь Центра Молочных компетенцией

В конце июня 2023 года была проведена церемония открытия первой производственной площадки содержания молочного крупного рогатого скота, оснащенной уникальной цифровой системой управления. На мероприятии присутствовали ректор КубГАУ Александр Трубилин, вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, зам.главы Краснодара по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического и сельского хозяйства Максим Онищенко, директор Дирекции развития агро- и биотехнологий компаний «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.

Новый современный комплекс появился благодаря проведению федеральной программы «ПРИОРИТЕТ 2030». Он рассчитан на 55 голов скота, для контроля над ним нужен лишь один сотрудник, всю основную работу осуществляет искусственный интеллект. Встроенные технологии позволяют отслеживать состояние каждого животного, а также регулировать кормление и доение с помощью внедренных чипов.

Специалисты уверены, что благодаря новым технологиям удастся собирать в сутки до 50 литров молока, что вдвое выше средних показателей по Краснодарскому краю. Центр Молочных компетенций будет востребован в качестве научно-опытной площадки, необходимой для образовательных процессов и научных исследований. Студенты КубГАУ смогут сравнивать и анализировать преимущества классической и инновационной методики управления животноводством.

Планируется, что на базе Центра Молочных компетенций появится эмбриональный центр, а также лаборатория оценки качества и состава кормов, почвы, молока. Более того, будут созданы условия для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и геномных исследований. Согласно мнению экспертов, через 10-15 лет современный научно-исследовательский кластер поможет поднять рентабельность молочного производства в России на 20%.

Источник: сайт Кубанского ГАУ