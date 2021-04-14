Развитие российской рыбной отрасли буксует из-за судостроителей

«Комсомольская правда» изучила отрасль добычи и переработки, и пришла неутешительному выводу. Российские корабельные заводы не справляются с объемом заказов по строительству новых судов, что грозит кризисом всей отечественной рыбной отрасли. Одним из доказательств является ЧП, которое произошло в конце марта. Морозильный траулер «Скорпион», который строится на верфи «Пелла» в Ленинградской области, завалился на бок, из-за за чего погибли два человека. Строительство корабля по заказу мурманской ГК «ФЭСТ» велось по госпрограмме выделения квот на добычу рыбы в обмен на инвестиции в обновление флота или береговые заводы.

Как отмечает издание, трагедию со «Скорпионом» можно считать верхушкой айсберга. Отечественные судостроительные компании суммарно набрали заказов по строительству траулеров на 172 миллиарда рублей, но не могут с ними справиться. Они страдают от отсутствия мощностей и недостатка опыта создания рыболовецких судов.

«Программу запустили в 2017 году, и за это время заказчики получили только 5 траулеров (всего по программе должно быть построено 53). Прямо сейчас в цехах идет работа над 26 судами, и корабелы катастрофически не укладываются в сроки. Как сообщил на прошлогодней встрече (ред.- состоялась 19 октября 2020 года) с президентом России Владимиром Путиным глава Росрыболовства Илья Шестаков, отставание — от 6 месяцев до двух лет», — уточняет «КП».

При этом рыбопромышленные компании исправно и в срок перечисляют деньги на постройку траулеров. Вот только средства используются на решение застарелых проблем корабелов (они очень сильно закредитованы), и денег на персонал и поставки материалов не остается

Ситуация заставляет задуматься: стоит ли выделять под строительство супер траулеров новые квоты, если судостроители не справляются даже с существующими заказами? Сейчас в России активно обсуждают второй этап программы инвестиционных квот. Многие эксперты считают, что куда выгоднее вкладывать средства в строительство новых заводов на берегу. Тем более что под них государством также выделяются квоты, и в отличие от траулеров, береговые заводы сдаются точно в срок. Из 25 предусмотренных программой заводов уже сданы 22. Малотоннажные суда, которые нужны для их обслуживания, можно построить гораздо проще и быстрее, — отмечает «КП».