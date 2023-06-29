«Реал» сосредоточился на приобретении Арды Гюлера вместо Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» не предпринимает попыток заполучить Килиана Мбаппе этим летом, рассчитывая переманить игрока следующим летом, когда он станет свободным агентом. Вместо этого «сливочные» намерены совершить трансфер молодой звезды турецкого футбола Арды Гюлера. Совсем скоро коллектив Карло Анчелотти проведет серию товарищеских игр против лучших команд Европы. Подобные события будут освещать все крупные букмекерские конторы, принимающие ставки онлайн.

IZMIR, TURKIYE — JUNE 11: Arda Guler of Fenerbahce celebrates victory with teammates after Ziraat Turkish Cup final between Fenerbahce and Medipol Basaksehir, in Izmir, Turkiye on June 11, 2023. (Photo by Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images)

Гюлер, в настоящее время выступающий за «Фенербахче», имеет в своем текущем контракте пункт об отступных в размере 18 млн евро. Учитывая направленность трансферной политики «Реала» в сторону приобретения молодых игроков, Арда может стать главной целью испанского гранда. Карло Анчелотти отлично справляется с развитием молодых футболистов и имеет в своем составе множество игроков не старше 25 лет: Эдер Милитао (25 лет), Орельен Тчуамени (23 года), Эдуардо Камавинга (20 лет), Федерико Вальверде (24 года), Родриго (22 года) и Винисиус Жуниор (22 года).

Сам Арда Гюлер в интервью не раз заявлял, что мечтает играть в составе мадридского «Реала». Его кумиром детства был Месут Озил, который был олицетворением «сливочных» того периода.

Однако в потенциальном трансфере Гюлера есть подводные камни – линия полузащиты «Реала» полностью укомплектована, поэтому юный турецкий футболист будет получать минимальное количество игровой практики. Выходом из положения может стать покупка игрока с возможностью его аренды в «Фенербахче» на следующий сезон.