«Реал» укрепился в роли главного фаворита Ла Лиги

Спорт
18 сентября 2023

Мадридский «Реал» выдал очень уверенный старт нового сезона в чемпионате Испании, а беттинг-эксперты в очередной раз повысили шансы «Галактикос» на титул.

Подопечные Карло Анчелотти единственными в испанской Ла Лиге пока не потеряли ни одного очка в сезоне 2023/24. «Реал» выиграл все пять своих поединков на старте чемпионата, и заслуженно возглавляет турнирную таблицу.

100%-ным результатом во всех пяти топ-лигах Европы, помимо «Реала», могут похвастаться лишь два клуба – английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер», но при этом стоит отметить, что миланцы в Серии А сыграли на один поединок меньше, из-за того, что сезон в Италии стартовал чуть позже.

На фоне уверенной игры «Реала» повысили шансы на завоевание чемпионского титула мадридцами и эксперты беттинг-сферы. В частности, котировки на успех «Галактикос» в лучшую для них сторону изменились и в линии известного букмекера Фонбет, чьи аналитики всегда внимательно следят за развитием событий в ведущих чемпионатах Европы. Те болельщики, которые планируют использовать свой Фонбет промокод для получения дополнительного вознаграждения за пари на чемпионство «Реала» в нынешнем сезоне, наверняка заметили, что вероятность такого развития сценария уже повысилась до отметки в 60% шансов.

В то же время, аналогичный показатель главного конкурента мадридцев – каталонской «Барселоны», согласно коэффициентам из мобильного приложения Фонбет, подробнее о котором можно прочитать тут, составляет лишь 37% шансов. При том, что «Сине-гранатовые» пока не сильно отстают от лидера в турнирной таблице, набрав 13 очков против 15-ти у «Галактикос».

А вот в остальных участников нынешнего сезона в разрезе борьбы за чемпионский титул беттинг-эксперты не сильно верят. Например, вероятность завоевания золотых медалей игроками мадридского «Атлетико» оценена аналитиками лишь в 8% шансов, а у «Реала Сосьедад», расположившегося на 4-й строчке своеобразного рейтинга претендентов на чемпионство, и вовсе лишь около 1.5% шансов на успех.

Таким образом, можно констатировать, что борьба за титул, как и в двух кряду последних сезонах испанской Ла Лиги, развернется именно между «Реалом» и «Барселоной», и пока что в этой «гонке» вперед вырвались мадридцы, упрямо отказывающиеся терять очки в начале кампании и давать шансы конкурентам.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Ла Лиги стала «Барселона», опередившая ближайшего преследователя на 10 очков, а вот в позапрошлой кампании уже «Реал» завоевал испанскую «футбольную корону», «привезя» на финише ближайшему конкуренту 13 очков отставания.

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