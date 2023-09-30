Редактор диаграмм и схем «Р7-Графика» внедрен в офисную среду «Р7-Офис»

Офисная среда для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис. Профессиональный» пополнилась новым инструментом — редактором диаграмм и схем «Р7-Графика». Модуль позволит заместить функционал ушедших с российского рынка зарубежных решений. К 2028 году «Р7-Офис» планирует занять 80% рынка поставок ПО для создания диаграмм.

«Р7-Графика» — новый инструмент в линейке «Р7-Офис», предназначенный для создания схем, диаграмм, графиков и других бизнес-иллюстраций профессионального уровня. Одно из важнейших достоинств и отличий от подобных решений редактора «Р7-Графика» — совместимость с файлами в формате Microsoft Visio (*.vsdx) и diagrams.net (*.drawio), а также с форматами HTML, SVG, PNG, JPEG, PDF и прочих. Не менее значимым отличием нового инструмента является возможность создания собственных библиотек элементов.

«Р7-Графика» позволит пользователям автоматически генерировать блок-схемы из текста, CSV или SQL описания, что поможет значительно сократить время работы даже при создании сложных графиков.

Модуль содержит стандартный набор инструментов (соединительные линии, надписи, фигуры), поддерживает работу со слоями, как в Photoshop, ввод математических формул и автоматическую проверку орфографии, чтобы не допустить случайной ошибки при создании схем и графиков. Готовые иллюстрации при желании можно будет экспортировать в форматы PNG, JPEG или PDF, а все действия пользователя будут автоматически сохраняться во время работы.

Воспользоваться возможностями «Р7-Графики» можно в десктопном Р7-Офис. Редактор работает с операционными системами семейства Linux (Alt Linux, Astra Linux, РЕД ОС, Debian/Ubuntu, Centos), и Windows.

Потенциальная область применения ПО для построения блок-схем и диаграмм очень широка: бизнес, образование, разработка, управление, где важна визуализация и структурирование информации, процессов и идей.

«Одним из ключевых трендов рынка ПО для построения диаграмм на сегодня является предоставление таких сервисов в составе офисных пакетов. Представить себе любые отчеты и презентации без красивых графиков и блок-схем уже невозможно. Среди наших клиентов интерес к внедрению этого редактора был очень высок. В целом, рынок программного обеспечения для построения диаграмм стремительно растет — в среднем на 10% в год», — сообщили в «Р7-Офис».

Возможности для лучшей наглядности

«Р7-Графика» поддерживает широкий спектр диаграмм, включая организационные схемы, потоковые, сетевые и UML-диаграммы, планы сетей, диаграммы баз данных и не только. Редактор предлагает также инструменты для стилизации элементов: здесь можно варьировать цвета, шрифты, толщину линий, добавлять заливку и тени, применять стили текста.

Еще один плюс — множество предустановленных макетов и шаблонов. Пользователю «Р7-Графики» также доступна большая библиотека символов и форм для того, чтобы строить собственные и использовать их в дальнейшем. Работу облегчает интуитивно понятный интерфейс, с помощью которого создавать профессиональные диаграммы становится возможным буквально в несколько кликов.

Модуль графического редактора Р7-Офис запустил в коллаборации с фондом «Антон тут рядом». С 2013 года фонд помогает детям, подросткам, взрослым c РАС и их семьям.

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