Региональные ячейки коммунистической партии разгромлены по инициативе самого Геннадия Зюганова

Политика
9 апреля 2021

Каждый раз, когда надвигаются выборы в Госдуму, в руководстве КПРФ начинается «брожение». Многие представители команды Зюганова начинают перетягивать на себя одеяло, пытаясь отвоевать себе лучшие позиции. Страдают, как водится, в результате обычные коммунисты, прежде всего – представители региональных подразделений и организаций: они практически всегда оказываются за бортом федеральных списков КПРФ в Госдуму.

Об этом рассказал Максим Сурайкин, лидер «Коммунистов России». Он обвинил Зюганова в разгроме региональных отделений. «Команда Зюганова пытается формировать список кандидатов так, как сама хочет, не опираясь на мнение областных организаций, на мнение рядовых коммунистов», — рассказал Сурайкин. По его словам, все несогласные подвергаются репрессиям: так было в 2004, 2011, 2016 годах, так происходит и сегодня. «Мы в 2004 году потому и вышли из КПРФ, что уже тогда прослеживалась такая опасная тенденция», — добавил он.

На прошедшем на днях отчетно-выборном съезде в Ленинградском обкоме КПРФ произошел очередной скандал. Члены президиума КПРФ Георгий Камнев и Виктор Царихин попросту не допустили к участию в конференции делегатов из Выборгского и Всеволжского районов, запретив охране их впускать в зал. В числе недопущенных оказался, в частности, первый секретарь обкома Андрей Попов.

Сам Царихин в результате был избран новым первым секретарем обкома и объявил о роспуске двух упомянутых районных отделений партии.

Ранее пост главы фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области покинул известный журналист Максим Шевченко. Он возглавил Российскую партию свободы и справедливости, став ее первым номером в списке на выборах в Госдуму.

Скандалы затрагивают не только регионы, но и Москву. Так, некогда исключенный из КПРФ депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев обвинил депутата Госдумы Валерия Рашкина выводу бюджетных средств из бюджета Мосгордумы при помощи депутатов КПРФ. Локтев обратился в прокуратуру. Судя по всему, Рашкин в настоящее время «расчищает поле» для собственной деятельности, так как давно метит на место Геннадия Зюганова в руководстве КПРФ.

По информации vz.ru

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