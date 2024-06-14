Рейтинг Kantar BrandZ 2024: Haier лидирует 6-й год подряд как ведущий бренд экосистемы IoT

Haier вновь стал единственным брендом экосистемы Интернета вещей (IoT) в рейтинге самых дорогих глобальных брендов по версии компании Kantar за 2024 год (Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2024).

Оглашение рейтинга Kantar указывает на важную тенденцию к более глубокой интеграции технологий с брендингом, на ускорение процесса глобализации брендов, а также на возрастающее внимание к оценке бренда с точки зрения устойчивого развития. Общая стоимость 100 ведущих мировых брендов выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом и достигла 8,3 трлн долларов США, приблизившись к пиковому значению, зафиксированному в 2022 году. С момента создания рейтинга в 2006 году общая стоимость брендов ведущих мировых компаний продемонстрировала впечатляющий рост на 474%, а порог включения в рейтинг вырос с 4 до 19 млрд долларов США, т. е. на 354%.

Последовательное продвижение компании Haier в рейтинге — с дебютного 89-го места в 2019 году до 58-го в этом году — отражает значительный рост стоимости бренда, которому способствуют новаторские экосистемы, опирающиеся на IoT. В 2023 финансовом году компания Haier показала высокие финансовые результаты: ее глобальный доход достиг 371,8 млрд юаней (52,3 млрд долларов США), а прибыль — 26,7 млрд юаней (3,76 млрд долларов США). Чжоу Юньцзе (Zhou Yunjie), председатель правления и генеральный директор Haier Group, объясняет такие результаты экосистемной стратегией бренда, которая выступает в качестве стабилизатора, движущей силы и ускорителя высококачественного корпоративного развития.

«Компания Haier зародилась и находится в авангарде совершенной новой парадигмы экосистемы, открывающей новые горизонты в области оригинальных технологий. Используя технологические новшества для стимулирования отраслевых инноваций, она определяет направление глобального роста отрасли, — говорит Дорин Ван (Doreen Wang), генеральный директор Kantar China и глобальный руководитель BrandZ. — Компания Haier первой в отрасли внедрила интеллектуальный механизм взаимодействия, открывающий неограниченные возможности для совершенствования связей с пользователями и развития отрасли в сотрудничестве с партнерами по экосистеме, что привело к непрерывному повышению ценности бренда и его рейтинга».

Haier лидирует в области экосистемного подхода к развитию бренда в глобальном масштабе, стремясь удерживать клиентов за счет постоянного контакта и совершения взаимодействия с пользователями.

Премиальный бренд компании Casarte служит примером лидерства благодаря высотехнологичным инновационным предложениям, которые за семь лет выросли в тринадцать раз, превысив средние показатели по отрасли как по ценовым ориентирам, так и по динамике роста доли рынка.

Благодаря внедрению COSMOPlat — промышленной интернет-платформы, созданной Haier Group и воплощающей принцип «совместное создание крупными предприятиями, совместное использование малыми предприятиями», — компания выстроила экосистемы в 15 областях, включая химическую промышленность, производство пресс-форм и автомобильную промышленность. В настоящее время Haier сотрудничает с более чем 900.000 компаний, оказала помощь более 160.000 предприятий и разработала целостный подход к расширению цифровых возможностей, который охватывает все сферы — от предприятий, индустриальных парков и секторов промышленности до целых городских районов.

В секторе здравоохранения, опирающемся на научное творчество и цифровой интеллект, стратегическое внимание уделяется наукам о жизни, клинической медицине и биотехнологиям. Компания предлагает передовые решения в этих секторах, сотрудничая с более чем 60 международными организациями, обслуживая множество стран и способствуя развитию международной экосистемы общественного здравоохранения.