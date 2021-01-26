Рейтинговое агентство RAEX Europe подтвердило лидерские позиции АО «СУЭК» в сфере устойчивого развития

Российская угольная компания СУЭК Андрея Мельниченко традиционно стала одним из лидеров ESG-рэнкинга отечественных компаний. Его составителем выступает независимое европейское рейтинговое агентство RAEX-Europe. В обновленной 15 января версии СУЭК уверенно сохранила свои позиции в десятке лидеров. Всего в него входят 68 компаний нашей страны, которые в своей работе достигают конкретных целей по таким направлениям, как экология, управление и социальная политика. Обновление рейтинга осуществляется ежемесячно.

Появление обновленной версии ESG-рэнкинга прокомментировал заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев. По его словам, соответствие принципам ESG относится к числу главных приоритетов компании. Тот факт, что СУЭК традиционно входит в число лидеров такого авторитетного исследования, доказывает, что она все делает правильно. Компания продолжит приносить пользу людям, обществу, стране, — заверил Сергей Григорьев.