Рекордный прием провел костоправ Артем Баглей

Установлен уникальный медицинский рекорд! Практикующий костоправ из г. Ростов-на-Дону Артем Баглей установил рекорд России и мира. Он принимал пациентов непрерывно в течение 8 часов. За это время Артем сумел осмотреть и оказать первичную помощь 109 людям!

«Я стараюсь вкладывать в свою работу знания, сердце и душу. Мой патриотизм — это забота о здоровье людей». Так прокомментировал свое достижение рекордсмен.

Рекорд зарегистрировала группа экспертов Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» https://worldstrongestnation.ru/ — советник по рекордам и уникальным достижениям Михаил Иванов и руководитель организации Михаил Паллер.

Торжественную церемонию вручения диплома о рекорде было решено приурочить к Дню Флага России, прошла она на территории отеля «Бенамар» в Ростове-на-Дону. Диплом вручил куратор развития богатырского движения в ЛНР и ДНР Владимир Никитин. https://t.me/strongest_nation_world.

«Претендентом на установление рекорда было представлено непрерывное восьмичасовое видео, снятое в соответствии с нашими техническими требованиями. Материал был тщательно изучен, достижение зафиксировано и внесено в Реестр рекордов организации», — сообщил Михаил Паллер.