Рентабельность акционерного капитала Совкомбанка в I квартале составила 35%

Экономика
16 мая 2024

Совкомбанк сообщил о результатах своей деятельности за первый квартал 2024 года. Рентабельность акционерного капитала (ROE) достигла 35%, сообщает Интерфакс.

С начала года зафиксирован рост акционерного капитала Совкомбанка на 14% — до 301 млрд рублей.

Чистая прибыль Совкомбанка в первом квартале составила 25 млрд рублей. За год (с апреля 2023 г. по апрель 2024 г.) чистая прибыль Совкомбанка достигла 97 млрд рублей, что стало рекордной цифрой за всю историю существования банка.

В первом квартале сумма чистой прибыли от регулярного бизнеса (единовременные доходы не учитывались) достигла 12,1 млрд руб., т.е. отмечается рост на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рост активов банка с начала года составил 13% — до 3,6 трлн рублей. Корпоративный сегмент – главный источник чистой прибыли в первом квартале. Рост активов банка за последние 12 месяцев составил 34% только за счет органического роста.

Рост портфеля корпоративных кредитов банка с начала года составил 8% — до 1,2 трлн рублей.

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