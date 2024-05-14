Решения Shanghai Electric представлены на China Brand Day Expo

Компания Shanghai Electric представила свои экологичные энергетические и системные промышленные решения на выставке China Brand Day 2024, которая в восьмой раз проходит в Шанхае. Представленные решения демонстрируют недавний вклад Shanghai Electric в развитие чистой энергетики, в том числе технологические прорывы, отвечающие региональным потребностям, раскрывая представление о более экологичном Китае, основанное на низкоуглеродных инновациях компании, призванных помочь стране ускорить достижение цели нулевого выброса углерода.

Тема экспозиции Shanghai Electric, которая разделена на четыре области, охватывающие историю бренда, технологические инновации, экологичную энергетику и инициативу «Пояс и путь», рисует картину будущего, в котором люди, промышленность и природа процветают в гармонии, а также перспективы устойчивого развития и процветания, обусловленные новым качеством производительных сил, новой философией развития Китая, разработанной правительством, чтобы открыть новую главу экономического роста.

В основе истории бренда компания Shanghai Electric креативно изображает проекты в области чистой энергетики и промышленности на фоне безмятежного ландшафта с буйной растительностью. Визуализация, вдохновленная китайской традиционной картиной «Тысяча миль гор и рек», которая восходит к 12-му веку, не только дает посетителям возможность взглянуть на перспективу, в которой все сектора смогут успешно использовать низкоуглеродные технологии, но и подчеркивает стремление Shanghai Electric взять на себя инициативу глобальной трансформации энергетики.

Подчеркивая свой технологический уровень, компания Shanghai Electric продемонстрировала решения и продукты, которые выводят производство на новый уровень, подчеркивая неустанное стремление компании к технологическим инновациям. Среди представленных инноваций: ядерное оборудование с корпусом реактора под давлением весом 1300 т в заполненном водой виде; высокоточный композитный шлифовальный центр с точностью шлифования 0,0004 мм; термостойкая керамическая плитка, способная выдерживать температуру почти 1400 °C; ковочная машина с аэродинамической трубой для изготовления материала с содержанием никеля на уровне 9 %, который может работать при экстремально низких температурах -196 °C.

Под лозунгом «Зеленая энергетика» компания Shanghai Electric представила свою систему генерации энергии с использованием энергии ветра, солнца, накопителя и водорода, а также комплексное решение источник-сеть-нагрузка-накопление, демонстрируя свои энергосистемы нового поколения и комплексные индустриальные парки с нулевым уровнем выбросов углерода, которые питают регионы по всему миру. Компания выделила систему управления энергией (EMS), которая была развернута в рамках ряда проектов по всему миру, а также ее основную систему и оборудование для контролируемого ядерного синтеза, лидирующие на китайском рынке.

Компания Shanghai Electric поделилась своей историей ускорения развития чистой энергетики в сотрудничестве с глобальными партнерами через интерактивный экран, наглядно иллюстрируя практический план создания более экологичного и устойчивого будущего. По состоянию на конец прошлого года было создано более 140 зарубежных филиалов Shanghai Electric в 35 странах и территориях, которые осуществляют более 100 проектов, охватывающих тепловую, фотоэлектрическую, ядерную энергетику, накопление и хранение энергии, переработку отходов в энергию, двигатели внутреннего сгорания и угольную энергетику. Благодаря своим инновационным решениям компания Shanghai Electric помогает вырабатывать в общей сложности 1,2 триллиона кВт-ч электроэнергии и сокращает выбросы углерода на 35 миллионов тонн.