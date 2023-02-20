Решения ТЕХНОНИКОЛЬ для самого крупного отеля в России

Завершается строительство отеля уровня «пять звезд» в горнолыжном курорте Манжерок, который станет крупнейшим в этом классе отелем в России. Площадь отеля на 304 номера составит 51 тыс. м², он будет рассчитан на прием 800 человек.

В комплексе предусмотрено несколько ресторанов, SPA-зона с бассейном, спортивный зал и конференц-зал, семейный досуговый центр и ski-сервис.

Помимо высокого качества материалов, для заказчиков значение имел график поставок, соблюдение сроков без сбоев и срывов. Это явилось одним из определяющих факторов выбора решений ТЕХНОНИКОЛЬ.

Благодаря четкой и профессиональной работе специалистов Общего центра обслуживания корпоративных продаж (ОЦО КП) ТЕХНОНИКОЛЬ при строительстве горнолыжного курорта Манжерок было решено применить систему ТН-КРОВЛЯ Проф на площади более 3 000 м²,а систему ТН-ФУНДАМЕНТ Протект Проф на площади более 70 000 м².

На объекте представлены системы, в которые входят материалы всех производственных направлений компании.

Чтобы обеспечить качественное выполнение работ по монтажу и не допустить ошибок при выполнении работ к объекту были подключены сотрудники Службы качества. Они неоднократно выезжали на объект, следили за качеством и соблюдением всех требований монтажных работ.

Кроме пятизвёздочного отеля на территории курорта планируют построить горнолыжные трассы и подъёмники, люксовые виллы и искусственный водоём.

Манжерок должен стать одним из крупнейших федеральных туристических кластеров.