Республика Калмыкия и «Р7-Офис» будут вместе развивать цифровые технологии в регионе

Технологии
19 ноября 2024

На Международном Каспийском цифровом форуме подписано соглашение между компанией-разработчиком «Р7-Офис» и Министерством цифрового развития Калмыкии. Это сотрудничество направлено на ускорение цифровизации региона и внедрение отечественного программного обеспечения в ключевые государственные и образовательные учреждения.

Подписи под документом поставили министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев и руководитель Центра по работе с госсектором АО «Р7» Алексей Карасев. Партнерство станет важным шагом на пути модернизации IT-инфраструктуры региона, сделав госструктуры более технологичными и независимыми от иностранных решений.

По условиям соглашения, в государственных учреждениях Калмыкии будет внедрено офисное программное обеспечение «Р7-Офис», это решение позволит улучшить управление, повысить безопасность данных и оптимизировать рабочие процессы.

Министр Алексей Этеев подчеркнул, что такое партнерство является важным шагом в развитии региона:

«Цифровизация — ключевая часть нашей стратегии. Сотрудничество с “Р7-Офис” поможет нам повысить эффективность управления и системы образования. Мы стремимся создать независимую цифровую экосистему, которая будет отвечать современным вызовам».

В рамках соглашения также предусмотрены образовательные программы и тренинги для сотрудников госструктур. Это позволит им быстрее освоить новое программное обеспечение и использовать его с максимальной пользой в ежедневной работе.

Кроме того, планируется запуск пилотных проектов на базе госучреждений и образовательных организаций Калмыкии. Они помогут протестировать новейшие технологии в реальных условиях, а результаты пилотов послужат основой для дальнейшего масштабного внедрения решений «Р7-Офис» в регионе.

Алексей Карасев, руководитель Центра по работе с госсектором компании, отметил, что «Р7-Офис» активно поддерживает программу импортозамещения и стремится продвигать отечественные IT-решения в регионах:

«Калмыкия движется в сторону цифрового будущего, и мы рады быть частью этого процесса. Мы готовы оказывать региону поддержку на всех этапах трансформации, предоставляя не только программные решения, но и экспертную помощь».

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