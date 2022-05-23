RevBits добавит SaaS для динамического масштабирования, гибкости и лучшего развертывания 

Компания RevBits, объединяющая корпоративные, облачные и локальные экосистемы в сфере кибербезопасности, сегодня объявила о запуске своей платформы обеспечения кибербезопасности Cyber Intelligence Platform (CIP) по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Теперь клиенты могут выбирать не только локальное и облачное решения RevBits, но и решение по модели SaaS, которое также может управляться RevBits.

Платформа Cyber Intelligence Platform от RevBits представляет собой набор лучших в своем классе продуктов, которые могут развертываться индивидуально или в качестве интегрированной и унифицированной платформы XDR: безопасность оконечных устройств и система обнаружения угроз и реагирования на оконечных устройствах (EDR) от RevBits; безопасность электронной почты от RevBits; система управления привилегированным доступом Privileged Access Management от RevBits; сеть RevBits Zero Trust («нулевое доверие»); технология маскировки от RevBits.

«Наша компания — разработчик программного обеспечения по кибербезопасности — нацелена на предоставление клиентам современных и надежных решений для улучшения их положения в области безопасности, — заявил глава RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Наличие нашей новой модели SaaS позволяет ускорить развертывание при меньшем использовании ресурсов и, следовательно, является идеальным способом сделать высокий уровень защиты, которую мы предлагаем крупным предприятиям, доступным для малого и среднего бизнеса».

«Архитектура RevBits основана на возможности выбора и гибкости, — заявил г-н Муктеба Челик (Mucteba Celik), технический директор компании RevBits. — С запуском модели SaaS мы теперь можем предложить наилучшую защиту и оптимальность развертывания для любого клиента, независимо от его размера или требований к безопасности. Будь то государственное учреждение, которому требуется исключительно локальное решение, транснациональная компания, переносящая все данные в облако, или небольшая компания с небольшим ИТ-персоналом или вообще без такового, требующая управляемого решения в области кибербезопасности, нам есть что им предложить».

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая полномасштабную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предлагая множество современных средств безопасности, управление которыми может осуществляться через унифицированную платформу безопасности, компания RevBits обеспечивает защиту от самых сложных киберугроз, с которыми сталкиваются организации. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Лондоне (Англия) и Антверпене (Бельгия).