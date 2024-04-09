Революция устойчивых финансов: первая очная встреча CASI стимулирует партнерство Сан-Паулу

Альянс по наращиванию потенциала в области устойчивых инвестиций (CASI) провел свое первое очное мероприятие в Сан-Паулу. Мероприятие было направлено на синхронизацию усилий по финансированию зеленых инициатив и движению латиноамериканского региона к будущему с низким уровнем выбросов парниковых газов и устойчивости к изменению климата.

Альянс CASI, запущенный в период проведения COP28, направлен на укрепление потенциала в области устойчивых финансов и инвестиций на развивающихся рынках и в развивающихся странах (EMDE). Опираясь на глобальное членство в более чем 50 организациях и постоянно расширяясь, CASI стимулирует коллективные усилия различных заинтересованных сторон по всему миру.

Двухдневный симпозиум собрал многонациональную группу из более чем 200 человек, присутствовавших на месте, и более 1000 человек, участвовавших виртуально, со значительным представительством из Бразилии и соседних латиноамериканских стран, таких как Перу и Мексика. Регуляторы, включая Министерство финансов и центральный банк, наряду с высокопоставленными представителями финансовых учреждений, отраслей агробизнеса, исследовательских организаций и поставщиков услуг, предоставили свои перспективы для обогащения дискуссий.

Мероприятие способствовало динамичным дискуссиям и обмену знаниями между заинтересованными сторонами из устойчивой инвестиционной экосистемы Бразилии и Латинской Америки. Обсуждения охватывали шесть ключевых тем устойчивого финансирования, включая динамику рынка, политические рамки, финансовые инструменты, раскрытие информации об устойчивости, финансирование переходного периода и сохранение биоразнообразия.

Подчеркнув настоятельную необходимость устойчивого финансирования, Ма Цзюнь (Ma Jun), председатель CASI и бывший сопредседатель Рабочей группы по устойчивому финансированию G20, отметил ежегодный дефицит финансирования в размере 4—6 триллионов долларов США для перехода к низкоуглеродной экономике и достижения Целей устойчивого развития ООН. Ма Цзюнь подчеркнул решающую роль наращивания потенциала, выступая за сотрудничество между CASI и такими странами, как Бразилия, Перу и Мексика.

Бывший министр финансов Бразилии Жоаким Леви (Joaquim Levy) повторил это мнение, подчеркнув необходимость таких платформ, как CASI, для решения проблемы изменения климата и мобилизации ресурсов частного сектора. Мария Нетто (Maria Netto), исполнительный директор iCS, подчеркнула инвестиционные возможности в области биоэкономики, природоохранных решений и устойчивой инфраструктуры, подчеркнув важность различных заинтересованных сторон и финансовых инструментов. В дополнение к семинарам, посещение площадки на полдня продемонстрировало устойчивые подходы в сельскохозяйственном секторе, предоставив ощутимые примеры эффективной реализации.

Альянс CASI запустил четыре программы, включая очные мероприятия, ежемесячные семинары/вебинары, курсы электронного обучения и индивидуальные услуги для международных финансовых учреждений. Следующее мероприятие CASI, нацеленное на обучение 100 000 человек к 2030 году, состоится в конце июня в Гонконге, за которым последуют мероприятия в Африке и на Ближнем Востоке, что укрепит его глобальную миссию в области устойчивого финансирования.