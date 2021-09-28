Результаты I квартала 2022 финансового года Panasonic превысили первоначальные ожидания

Японская корпорация Panasonic представила финансовые результаты первого квартала 2022 финансового года.

В первые три месяца нового финансового года (закончились 30 июня 2021 г.) мировая экономика демонстрировала устойчивый прогресс с восстановлением в США и других странах, которые проводили программы вакцинации против COVID-19 и другие шаги, нацеленные на нормализацию глобальной экономики. В то же время перспективы мировой экономики остаются неопределенными, учитывая неустойчивость текущей ситуации с COVID-19. Япония также оказалась существенно затронута вышеперечисленными факторами.

В этих условиях Panasonic продолжает контролировать фиксированные расходы в соответствии с бизнес-обстановкой и стремится отвечать новым возможностям, отражающим общественные изменения, вызванные COVID-19. Компания продолжит управление своим бизнес-портфолио и оптимизацию управленческой структуры, реализуя финальную часть своей Среднесрочной стратегии, представленной в 2020 финансовом году. Кроме того, во всех сферах своей деятельности Panasonic будет определять перспективные области для проактивного развития и повышать собственную конкурентоспособность в этих направлениях.

В апреле 2021 года корпорация приняла решение сделать американскую компанию Blue Yonder Holding, Inc. (далее Blue Yonder), одного из ведущих мировых поставщиков специализированного программного обеспечения для цепочек поставок, своей 100% дочерней компанией путем дополнительной покупки 80% ее акций. Panasonic достиг окончательного соглашения с Blue Yonder и его крупными акционерами, в результате чего в дополнение к 20% акций Blue Yonder, уже приобретенными в июле 2020 г., корпорация приобретет оставшиеся акции Blue Yonder после завершения необходимых процедур.

Благодаря этому Panasonic получит доступ к самым совершенным технологиям искусственного интеллекта (Al) и машинного обучения (ML) Blue Yonder, а также ее опыту в разработке ПО для цепочки поставок и непрерывности бизнеса. Это также позволит Panasonic ускорить реализацию концепта Gemba Process Innovation. Кроме того, корпорация усилит операционные возможности собственной цепочки поставок (включая повышение экономической конкурентоспособности) и ускорит ее трансформацию, в т.ч. за счет интеграции Blue Yonder в гибкую корпоративную культуру.

С апреля 2022 года Panasonic также планирует перейти к новой системе операционных компаний под эгидой холдинга. В ходе подготовки к этому в октябре 2021 года планируется упразднить существующую систему дивизионных компаний и реорганизовать организационную структуру. В рамках новой структуры Panasonic продолжит реализацию своей среднесрочной стратегии и подготовку к запуску операционных компаний 1 апреля 2022 года.

В рассматриваемый период 2022 финансового года консолидированный объем продаж Panasonic увеличился на 29% по сравнению с прошлым годом и составил 1 792,4 млрд. иен. Продажи на внутреннем рынке выросли преимущественно за счет информационно-развлекательных систем и оборудования для автоматизации процессов. Продажи за рубежом также увеличились в основном за счет растущего спроса и увеличения продаж автомобильных аккумуляторов, а также бытовой техники, систем и устройств, обусловленных текущими изменениями в обществе и образе жизни.

Операционная прибыль корпорации увеличилась до 104,4 млрд иен (3,8 млрд иен за аналогичный период прошлого года) в основном за счет роста продаж, а также тщательного контроля над расходами. Доналоговая прибыль увеличилась до 108,5 млрд иен (3,1 млрд иен за аналогичный период прошлого года), а чистая прибыль акционеров Panasonic Corporation выросла до 76,5 млрд иен (в сравнении с убытком в размере 9,8 млрд иен в аналогичном периоде прошлого года).

Совокупные активы корпорации Panasonic, по состоянию на 30 июня 2021 года, увеличились на 98,6 млрд. иен – до 6 945,7 млрд. иен в сравнении с 31 марта 2021 года. Совокупные обязательства выросли на 32,8 млрд. иен — до 4 111,4 млрд. иен.

Прогноз на 2022 финансовый год:

Остался без изменений – см. прогноз от 10 мая 2021 года.

Результаты первого квартала существенно превысили первоначальные ожидания, озвученные в начале 2022 финансового года. Компания продолжает предпринимать необходимые контрмеры в отношении неопределенности бизнес-остановки, а также предвосхищать риски, чтобы превзойти запланированные годовые прогнозы.