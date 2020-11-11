Результаты исследований «Арепливира» (фавипиравир) обнародованы в международном реестре

Один из флагманов отечественного фармацевтического рынка ГК «ПРОМОМЕД» успешно создал антикоронавирусный препарат «Арепливир» (фавипиравир). Протокол и материалы клинических исследований этого лекарства были обнародованы ею на ClinicalTrials.gov, а в этом месяце этот авторитетный международный ресурс (создан 20 лет назад при Национальном институте здоровья США) опубликовал результаты исследований. Таким образом, можно говорить о признании на международном уровне безопасности и эффективности «Арепливира», а также достоверности исследований лекарства.

Как заявил главный исследователь «Арепливира», академик РАН Дмитрий Пушкарь, публикация результатов исследований в открытом доступе имеет большое значение, ведь она позволяет эффективно производить обмен опытом на международном уровне. По его словам, нет сомнений в том, что исследование препарата было проведено в полном соответствии со всеми требованиями клинических протоколов.