Ричардсон представила революционное решение для роста потенциала продаж на основе метрик 

Компания Richardson Sales Performance (Richardson), мировой лидер в области обучения продажам и повышения эффективности, объявила о запуске своей новой системы Accelerate Sales Performance System, основанного на метриках решения для наращивания потенциала продаж, которое связывает богатую аналитику, которая выявляет наиболее критические пробелы в навыках, влияющие на доход, с высоко персонализированным опытом обучения для улучшения результатов бизнеса.

Организуя данные о производительности команды, компании теперь могут оценивать текущую производительность каждого продавца в своей организации и получать четкое представление о главных пробелах в производительности, влияющих на результаты доходов.

Определение коммерческого совершенства. Имейте четкое определение того, как выглядит хорошее поведение продавца, и количественно оцените упущенную альтернативную стоимость дефицита навыков, связав показатели эффективности с наблюдаемым поведением.

Рост производительности. Обеспечьте точный, высоко персонализированный опыт разработки, в котором приоритетное внимание уделяется созданию возможностей продаж, необходимых каждому продавцу для достижения своих индивидуальных ролевых целей, используя лучшую в своем классе методологию обучения Ричардсона.

Запуск системы ускорения продаж основан на приверженности Richardson инновациям и успеху клиентов. Сочетая передовые технологии, полученные в результате недавнего приобретения e4enable, с проверенным контентом по продажам и обучением, Richardson продолжает расширять возможности групп по доходам во всем мире для достижения максимальной производительности и обеспечения устойчивого роста.

«В Richardson наша миссия заключается в предоставлении действенных решений, которые приводят к реальным бизнес-результатам, — заявил Джон Элси (John Elsey), президент и генеральный директор Richardson. — Система ускорения продаж представляет собой смену парадигмы в наращивании потенциала продаж; она показывает, как поведение продавцов влияет на бизнес-метрики, направляя лидеров по доходам на то, где сосредоточиться, чтобы максимизировать влияние. И они могут видеть, как их инвестиции в развитие доходных команд окупаются с четкой рентабельностью инвестиций».

Система Accelerate Sales Performance System предлагает:

Accelerate Insights : двигатель, который стимулирует целенаправленное развитие способностей путем корреляции показателей с поведением, которое на них влияет

: двигатель, который стимулирует целенаправленное развитие способностей путем корреляции показателей с поведением, которое на них влияет Accelerate Learn : сопоставляет поведение продавца с модульным, высокоэффективным опытом цифрового обучения

: сопоставляет поведение продавца с модульным, высокоэффективным опытом цифрового обучения Accelerate Live : продвигает цикл изменения поведения с помощью коучинга и живых семинаров

: продвигает цикл изменения поведения с помощью коучинга и живых семинаров Accelerate Flow : расширяет обучение в потоке работы, чтобы новое поведение сталоп остоянным

Первоначальные отзывы текущих и потенциальных клиентов, которые смогли испытать новую систему на саммите RevEdge в Чикаго, были чрезвычайно положительными:

«Персонализированный опыт обучения для продавцов»

«Контент, ориентированный на возможности, для ваших команд»

«Панели мониторинга для лидеров по предоставлению возможностей для определения возможностей, связь с влиянием на бизнес»

«Использование данных из вашего текущего технологического стека для выявления пробелов в производительности»