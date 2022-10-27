Риэлтор Алексей Тимощук из Екатеринбурга: что нужно знать о покупке недвижимости в Сингапуре

На сегодня Сингапур является самым крупным финансовым центром в Азии. Здесь абсолютно гармонично сочетаются культура, развлечения и предпринимательская деятельность. При этом в стране практически полностью отсутствуют природные ресурсы, но вот инфраструктура развивается так стремительно, что за этим невозможно угнаться.

При этом данная процветающая страна занимает относительно небольшую территорию, которая даже меньше 800 кв. км, а потому Сингапур растет исключительно в высоту. Надо заметить, что в последнее время цены на жилье в этой стране выросли на 7,5 %, и по заявлениям экспертов это не является пределом роста цен.

Ограничения на покупку

На данный момент на территории Сингапура действует закон, существенно ограничивающий права иностранцев на приобретение жилья. Например, иностранцы лишены права покупать государственные квартиры HDB, а также им не позволено приобретать землю и дома с земельными участками.

Конечно, запрет не полный, но для совершения такой покупки потребуется в обязательном порядке получить специальное разрешение, что на практике не представляется возможным за исключением некоторых случаев. Для иностранцев сегодня доступны квартиры в небольших жилых комплексах, называемых кондоминиумами.

Кондоминиум: что это такое

Риэлтор Алексей Тимощук отмечает, что на данный момент кондоминиум является жилым комплексом, в котором владельцам принадлежат исключительно квартиры, а вот права на владение техническими помещениями и придомовой территорией они лишены, поскольку это является общедомовой собственностью.

В подобных комплексах предусмотрена охрана, а также развитая инфраструктура. Например, наличие в комплексе спортивной и детской площадки, тренажерного зала, бассейна и многого другого никого не удивляет. Разумеется, стоимость таких квартир очень высока, однако их выгодно передавать по наследству или сдавать в аренду. Для сравнения: стоимость аренды в HDB будет на 30–40 % ниже, чем в подобном жилом комплексе.

Особенности сделки

Риэлтор Алексей Тимощук из Екатеринбурга обращает внимание, что главная особенность приобретения жилья в Сингапуре заключается в том, что прямое взаимодействие между собственником и покупателем происходит крайне редко, поскольку вся работа доверяется здесь специалистам.

Сам процесс покупки происходит по следующему алгоритму: