РИФ 2021 успешно проведен с участием корейских компаний

— «РИФ 2021 »успешно проведен с участием компаний в Корее, глобального центра цифровых технологий

— Различное содержание цифровых технологий, включая «Специальный павильон Кореи» на веб-сайте, высокий интерес к участникам

— Завершился первый этап конференции между компаниями двух стран … Вторая конференция будет проводится в июне.

Seoul, Korea — Крупнейшая в России выставка и форум в области ИКТ «РИФ 2021 (организатор: Минкомсвязи России / Организатор: РАЭК)», крупнейшая выставка и форум в области ИКТ в России, которая привлекла внимание и участием корейских компаний, занимающихся цифровым контентом крупного масштаба «цифровая электростанция».

Выставка, которая проходила с 19 по 22 мая, проходила в тесном сотрудничестве между организатором (RAEC) и Корейской ассоциацией мобильной индустрии (далее — MOIBA) для достижения общих результатов, продвигаемых обеими странами через «РИФ 2021»Он создавался в тесном сотрудничестве и вызвал большой интерес со стороны участников ,включая российские и иностранные компании.

На сайте «РИФ 2021» был открыт специальный павильон DC (Digital Content) Korea Special Pavilion, и был размещен рекламный видеоролик с характеристиками контента компаний-участниц. . Кроме того, выделялась офлайн-поддержка стенда со стороны организатора, помогающая наладить партнерские отношения с покупателями и венчурными инвесторами, посетившими выставку.

Корейское агентство MOIBA предоставило видеоматериалы и справочники на английском и русском языках, чтобы лучше понять корейские компании, а также провело IR-презентацию для инвестиций в корейские компании и онлайн-презентацию IR-презентации в режиме реального времени.

Кроме того, был проведен онлайн-семинар для обмена информацией с экспертами DC и отраслевыми работниками из Кореи, России и других стран по темам «Метавселенная и цифровой контент» и «Корейская технология перспективного цифрового контента».

Исходя из этого, на первом этапе конференции между российскими и корейскими компаниями, которые проходили с 24 по 28 мая, были подписаны два меморандума о взаимопонимании.

Между тем, вторая конференция пройдет с 7 по 11 июня, подробную информацию о корейских компаниях можно найти на сайте выставки (https://2021.rif.ru/).

Media Contact

Company: MOIBA (Korea Mobile Internet Business Association)

Contact: Ellen Ban (Eunhee Ban)

Email: ellen@moiba.or.kr

Phone: +82 10-7289-5666

Website: http://www.moiba.or.kr/